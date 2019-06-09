سر شعبية "سو-57"

قيم خبراء أمريكيون مزايا المقاتلة الروسية الجديدة "سو-57"، مشيرين إلى أن روسيا واثقة من القدرة التنافسية لمنتجها الجديد، بحسب newinform.

ويذكر أن قبل عدة أسابيع، كانت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي كانت متجهة إلى مقاطعة أستراخان لزيارة مركز اختبارات الطيران "تشكالوف" برفقة 6 طائرات شبح من طراز "سو-57".

ووفقا للموقع إن قرار استخدام 6 طائرات من الطائرات الأكثر تقدما في سلاح الجو الروسي من الجيل الخامس في مهمة المرافقة كان الخطوة الخطوة الأخيرة في الحملة الروسية للترويج لطائرة سو-57.

يعتقد الصحفيون أنه على الرغم من التطوير المستمر لبعض الجوانب الفنية، فإن سو-57 هي واحدة من أفضل المقاتلات في فئتها. لذا، زودت الطائرة مؤخرًا بمحرك جديد أكثر إنتاجية وموثوقية من سابقه. بالإضافة إلى ذلك، أثار نظام الرادار في سو-57 اهتمام الخبراء، الذي يحتوي على "قائمة رائعة من الخصائص" ، مما يسمح للمقاتلة باكتشاف أهداف العدو على مسافة 500 كيلومتر.

كما أشار الموقع إلى أهمية أن فلاديمير بوتين يتحدث بانتظام عن آفاق المقاتلة الروسية الجديدة.

سو-57: مقاتلة واعدة متعددة المهام من مشروع "باك فا"، الذي يطوره مختصون في شركة "سوخوي". وهو من الطائرات الحربية من الجيل الخامس الأخير.