فيديو مذهل من المسابقة الجوية في القرم

أثناء العرض تم تحديد أفضل الطيارين العسكريين، الذين سيمثلون روسيا في المسابقات الدولية.

فاز الجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي، وهو جزء من المنطقة الجنوبية، في مسابقة "أفيادارتس". حصل طيارو هذا الجيش على حق تمثيل القوات المسلحة في المسابقة الدولية للطيارين، والتي ستعقد في أغسطس في حقل الاختبار في ريازان، وفقا لقناة "زفيزدا".

قدم الكأس للفائزين أندريه يودين، نائب القائد العام لقوات الفضاء. وأشار إلى أنه في هذا الجيش في المنطقة الجنوبية، يتم تدريب المقاتلين الجويين بشكل جيد.

أفيادارتس- تجري في أماكن جميلة — بارتفاع مائتي متر فيها مناظر مذهلة للبحر الفيروزي ومنحدرات خضراء حمراء شديدة الانحدار. يكافح الطاقم من أجل النصر، الذي يعطي الحق في المشاركة في المرحلة الدولية من مسابقة ألعاب الجيش.

يدمر الطاقم الأهداف البرية من 12 نوعا: التكتيكية والبندقية والقاذفة والرادار. تم تثبيت أكثر من 70 هدفًا في موقع الاختبار، ويتم التحكم في الإصابة باستخدام وسائل التحكم الموضوعية.

بالإضافة إلى الاستخدام القتالي، تتنافس الأطقم على تقنيات القيادة والتغلب على الدفاعات الجوية وإجراء الاستطلاع البصري وإجراء الرحلات الجوية على طول الطريق.

في أغسطس ، سيتنافس الفائزون الأبطال مع أطقم أجنبية في ميدان دوبروفيتشي بالقرب من ريازان.