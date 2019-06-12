الرحلات عبر القارات والتغلب على المطبات الهوائية...مناورات الطيران الروسي (فيديو)

بدأت أطقم الطيران العملياتي التكتيكي في المنطقة العسكرية الغربية بالتدريبات. خلالها ستقوم مقاتلات "سو-34" و"ميغ-31بي إم" و"سو-24إم إر"، بالتزود بالوقود في الجو من الطائرة الناقلة للوقود "إيل-78".

ووفقا للخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية، سيتم الانتهاء ستقوم طائرات المنطقة العسكرية الغربية بأكثر من 180 طلعة جوية خلال 24 ساعة. وستجري الاختبارات في ظروف أقرب ما يمكن إلى الاهتزاز بسبب المطبات الهوائية.

ولتنفيذ المهمة المعقدة ستشارك ما يصل إلى 15 طائرة. تجدر الإشارة إلى أن التزود بالوقود في الجو سوف يستمر ليس فقط خلال النهار، ولكن في الليل وبشكل منفرد وجماعي.

التزود بالوقود في الجو هو واحد من أصعب أنواع التدريب على الطيران. على ارتفاع يتراوح بين 2 و 5 آلاف متر بسرعة 500-600 كم / ساعة ، يقترب الطيارون من الناقلة على بعد 10-15 متر، وبعد ذلك يضمنون الحفاظ على المسافة حتى يتم ضخ الوقود بالكامل.