وسائل إعلام ألمانية تتحدث عن "أسلحة نهاية العالم" الروسية

وأشارت المجلة إلى أن روسيا تتمتع بميزة في مجال الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت، والتي تمنح لموسكو الحق في التحدث عن التفوق في سباق التسلح.

وقالت المجلة: "تم إنشاء منظومة الدفاع الصاروخي لاستخدامها في حالة نشوب حرب نووية محتملة وهي مصممة لاعتراض صواريخ الولايات المتحدة وحماية موسكو المدن الأخرى".

وكذلك وصفت سترين الصاروخ بالأسرع في العالم.

بي إر إس-1إم- سلاح نهاية العالم حقيقي الذي يستخدم فقط في الحرب التي ستدمر العالم".

بي إر إس-1إم: هي جزء من نظام الدفاع الصاروخي أ-135 "آمور". وجرى أول اختبار لها في فبراير العام الماضي. وهي قادرة على الوضول إلى سرعة 14.5 ألف كيلومتر في الساعة.

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق أن منظومة بي إر إس-1إم قادرة على اعتراض رؤوس حربية باليستية عابرة للقارات على بعد أكثر من 100 كيلومتر وعلى ارتفاع من 5 إلى 50 كيلومترا.