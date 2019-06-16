تزويد أحدث المقاتلات بالوقود في الجو (فيديو)

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن التزود بالوقود في الجو- عنصر مهم في تدريب طياري المقاتلات والقاذفات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه من العناصر الأكثر تعقيدا في التدريب على الطيران في مجموعة المقاتلات "سو-35إس" و"سو-30إس إم" على ارتفاع 5-6 آلاف كيلومتر فوق ليبيتسك.

عقدت رحلات الطيران التابعة لوزارة الدفاع الروسية في قاعدة مركز ليبيتسك للطيران.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن التزود بالوقود في الجو جرى بسرعة حوالي 600 كيلومتر في الساعة على مسافة تقل عن 20 مترا بين المقاتلات وناقلة الوقود إيل-78.

يعد التزود بالوقود في الجو عنصرا هاما في تدريب طياري المقاتلان والقاذفات، فهو يتيح زيادة مدة العمليات القتالية من أجل القيام بمهام على مسافة كبيرة من المواقع التي تتمركز فيها الطائرات.