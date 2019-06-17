لماذا سميت "كا -50" بـ "القرش الأسود"

تم تطوير الطائرة كا-50 في مكتب تصميم "كاموف". بدأ كل شيء في عام 1976 بقرار من مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي، والذي بموجبه تم تكليف المكتب بمهمة تصيميم مروحية هجومية جديدة للرد على المروحية الأمريكية "أباتشي"، والتي بدأ للتو اختبارها في الولايات المتحدة. كان كبير المصممين لـ "القرش الأسود" سيرغي ميخييف. ودخلت الطائرة في الخدمة في عام 1995.

ميزة كا-50 في المخطط المحوري، أي أن أجزاء المروحة تقع واحدة فوق الأخرى وبالتالي تدور في اتجاهين متعاكسين. بسبب هذا التصميم، لم تكن المروحية بحاجة إلى ذيل دوار: لا تذهب قوة المحرك إلى العجلات الخلفية وأصبحت الطائرة أقل عرضة للخطر. نتيجة لذلك، أصبح "سمك القرش الأسود" أكثر قدرة على المناورة وبسرعة. ويمكن أن تؤدي هذه المروحية مناورات "القمع" و"الحلقة الميتة".

لكن النظام المحوري كان له عيوب. وأحد أهمها هو ضعف الشفرات. أولاً، كان هناك احتمالية كبيرة بأن رصاصة الأسلحة الصغيرة يمكنها اختراق الشفرات، وثانياً، توجد الشفرات بالقرب من بعضها بعضا وعند الهجوم، يمكن أن تتلامس الشفرات. وهذا يؤدي إلى كارثة، ولهذا السبب مات طياران من ذوي الخبرة.

الطائرة كا-50 هي مروحية بمقعد واحد، يعمل الطيار كمشغل مسؤول عن اختيار الأهداف وتوجيه الصواريخ فيها. من ناحية، هذا مريح — تم تخفيض الوزن الكلي وتكلفة تدريب الطاقم، من ناحية أخرى، إذا أصيبت المروحية أو تحطمت، فاحتمال سقوطها كبير جدا، حتى الارتفاع القليل لن ينقذ الوضع. صحيح أن المطوري بمقعدين طائرة كا-52.

يبلغ ارتفاع كا —50 4.93 مترًا، ويبلغ طول بدن الطائرة 14.2، وقطر الدوارات 14.5، وباع الجناح قد وفروا نظامًا آليًا: وضع "الطيار الآلي"، يمكن للمركبة القتالية العودة إلى القاعدة بمفردها.

ومع ذلك ، تم تعليق الإنتاج الضخم لـ"القرش الأسود" اعتبارًا من يناير 2009، للتركيز على التعديل المحدث بمقعدين طائرة كا-52.

يبلغ ارتفاع كا —50 4.93 مترًا، ويبلغ طول بدن الطائرة 14.2، وقطر الدوارات 14.5 ، وباع الجناح 7.4 متر. السرعة القصوى — 310 كم في الساعة. ومزودة بالصواريخ الموجهة والأسلحة غير الموجهة، والقنابل.إذا لماذا تسمى هذه الطائرة ب "القرش الأسود"؟ بفضل السينما. في عام 1993، تم تصوير فيلم "القرش الأسود"، واستندت أحداث الفيلم إلى الصراع بين قوات الأمن السوفيتية والأمريكية ضد أمراء المخدرات السريين. تم تصوير كا —50 في هذا الفيلم ومنذ ذلك الوقت سميت بـ "القرش الأسود".