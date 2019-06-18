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16:42 18 يونيو/ حزيران 2019
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    المقاتلة الروسية سو- 27

    احتراق مهاجمة أمريكية بعد اعتراضها من قبل "سو-27" الروسية (فيديو)

    © Photo / US Air Force / Jason Robertson
    رصد عسكري
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    كشف موقع "ذي درايف" عن تفاصيل اعتراض القاذفات الأمريكية "بي-52" من قبل مقاتلة روسية "سو-27" وطلبت إحدى القاذفات الهبوط الطارئ بسبب احتراق محركاتها.

    تنتمي مجموعة الطائرات التي تم اعتراضها إلى وحدة القاذفات الخامسة لقاعدة سلاح الجو الأمريكي في ولاية داكوتا الشمالية.

    وشاركت إحدى الطائرات المعترضة في مناورات الناتو في بحر البلطيق، واثنين أخريين في مناورات في رومانيا، كما تشير الصحيفة.

     وسميت الطائرات المعترضة Hodor 51 و52 و53 على اسم أحد أبطال مسلسل "صراع العروش".

    في البداية توجهت Hodor 51 وHodor 52 إلى رومانيا، ولكن بعد ذلك توجهت إحدى الطائرات باتجاه ساحل شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، واقتربتا من شبه الجزيرة على مسافة حوالي 65 كم، وفي هذا الوقت تم اعتراضها من قبل المقاتلة الروسية المقاتلة سو-27.

    أما Hodor 53 فاتجهت إلى الشمال واقتربت من ساحل بحر البلطيق الألماني، وبالنتيجة تم اعتراض Hodor 53 من قبل الطائرات الروسية في المجال الجوي الدولي بالقرب من ساحل منطقة كالينينغراد الروسية.

    وفي وقت لاحق تم رصد هذه الطائرات في الجزء الشمالي الغربي من هولندا، وطلبت الطائرة Hodor 51 الهبوط الطارئ في قاعدة ميلدنهال العسكرية في بريطانيا بسبب حريق نشب في اثنين من المحركات الثمانية.

    في وقت سابق أشار مركز إدارة الدفاع، أن قاذفات بي 52 لم تنتهك حدود روسيا، وأكدوا أيضا أن الاعتراض تم وفقا للقواعد الدولية.

    في الآونة الأخيرة، تظهر طائرات استطلاع أجنبية وطائرات بدون طيار على نحو متزايد بالقرب من الحدود والمنشآت العسكرية الروسية. يتم ملاحظتها بانتظام عبر بحر البلطيق، في منطقة القرم وإقليم كراسنودار، وكذلك بالقرب من القواعد الروسية في سوريا.

    انظر أيضا:

    بالفيديو... المقاتلة الروسية "سو-27" تعترض المهاجمة الأمريكية "بي-52"
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    الكلمات الدلالية:
    شبه جزيرة القرم, قاعدة, بحر البلطيق, أخبار رومانيا, سو-27, صراع العروش, بي - 52, سلاح الجو الأمريكي, وكالة سبوتنيك, روسيا
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