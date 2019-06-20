مقاتلات يابانية ترافق الطائرات الروسية "تو-95إم إس" خلال تحليقها فوق المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات القوات الجوية اليابانية رافقت الطائرات الروسية تو-95إم في بعض المراحل خلال تحليقها فوق المحيط الهادئ.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "كانت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-95إم إس" تابعتان للقوات الجوية الفضائية تنفذ رحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان وبحر الصين الشرقي والجنوبي وكذلك في الجزء الغربي من المحيط الهادئ".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الرحلة استمرت أكثر من 14 ساعة.

وأضافت الوزارة أن مقاتلات إف-2 وإف-15 التابعة للقوات الجوية اليابانية رافقت الطائرات الروسية في بعض مراحل الرحلة".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرتين الاستراتيجيتين الروسيتين من طراز تو-95 إم إس لم تنتهكا حدود دول أخرى أثناء تحليقهما فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي والجنوبي.

وجاء في البيان: "تم تنفيذ الرحلة وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى".