موسكو "قلعة محصنة"...أسلحة تحميها من الضربات الصاروخية والنووية (صور)

تعتبر موسكو والمنطقة المحيطة بها من الأهداف المهمة للهجمات الأولى في حالة بدء نزاع مسلح واسع النطاق، ففيها أغلب المنشآت العسكرية والإدارية المهمة استراتيجيا..

لذلك يتم صيانة وتحديث أنظمة الدفاع والأسلحة التي تحمي موسكو من أي ضربة محتملة لتجعلها "قلعة محصنة" لا يمكن الوصول إليها وضمان صمودها في أصعب الظروف.

التهديدات:

تمثل التهديد الرئيسي على موسكو القوى النووية الاستراتيجية للعدو المحتمل. وأول ضربة يتم توجيهها ستكون ضد هياكل القيادة والإدارة باستخدام الصواريخ الباليستية البرية والبحرية وكذلك الصواريخ الاستراتيجية من الطائرات والصواريخ المجنحة المختلفة.

Courtesy of Northern Fleet press service صاروخ باليستي عابر للقارات طراز "بولافا"

الدفاع الصاروخي:

لعدد من الأسباب، فإن التهديد الرئيسي للمنطقة الصناعية المركزية وموسكو هو الصواريخ الباليستية للعدو المحتمل. ومن أجل هذا تم تطوير منظومة مضادة للصواريخ. بدأت منظومة أ-35 المناوبة القتالية في عام 1971 وتم استبدالها بعد ذلك بمنظومة أ-135 "آمور".

تستخدم منظومة أ-135 في قسم الدفاع الصاروخي التاسع وهو جزء من قوات الدفاع الجوي والصاروخي الأولى. وكل القوات المسؤولة عن تشغيل هذه المنظومة موجودة في مقاطعة موسكو في منطقة محمية.

تتلقى آمور معلومات حول الضربة الصاروخية من العدو من نظام التحذير من الهجوم الصاروخي ومن أجهزة التتبع الخاصة به. العنصر الرئيسي في أ-135 هو الرادار متعدد الوظائف "دون —2ن". يوفر الرادار الذي فيه عدد من الهوائيات النشطة لمحة عامة عن نصف الكرة العلوي بأكمله. يتم تحديد الهدف عن طريق وحدة القتال إم بي إر على مسافة 3700 كم وعلى ارتفاع يصل إلى 40 ألف كيلومتر. ورادار "دون-2،" مسؤول عن تتبع الأهداف واستهداف الصواريخ الاعتراضية.

وتشمل أ-135 5 منظومات لإطلاق صواريخ مضادة للصواريخ. ووفقا لمصادر مختلفة، يوجد 68 صاروخا تعمل في وقت واحد. ويوجد صواريخ 53تي6/بي إر إس-1، المصممة من أجل اعتراض الصواريخ الباليستية في المناطق القريبة. وهي مزودة برأس حربي خاص قادر على تدمير الأهداف على بعد يصل إلى 100 كيلومتر وارتفاع يصل إلى 45 كيلومترا. ويتم الآن تحديث بي إر إس-1إم. وستختلف بمدى وارتفاع الإصابة وكذلك تحسين دقة الإطلاق.

على مدار الأعوام الماضية، عملت مؤسسات الدفاع على تحسين نظام أ-135، الذي يهدف إلى تحسين خصائصه التكتيكية والتقنية. وللانتهاء من هذا العمل سيستغرق عدة سنوات. ويطلق على التحديث الجديد اسم أ-235، سوف يحتفظ نظام الدفاع الصاروخي المحدث بوظائفه، ولكن سيكون له مزايا.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation الصاروخ الجديد من المنظومة المضادة للصواريخ هو صاروخ محدث بدلا من الصواريخ الموجودة حاليا في المناوبة القتالية

الدفاع الجوي:

تم توكيل مهمة حماية موسكو والمنطقة الصناعية الوسطى من الضربات الجوية من العدو وصواريخ كروز العدو لتشكيلين آخرين من جيش الدفاع الجوي الأول. الفرقة الرابعة والخامسة من الدفاع الجوي، المتمركزة في عدد من المناطق السكنية في مقاطعة موسكو. وهي مسلحة بأنواع رئيسية مختلفة من أنظمة الصواريخ الحديثة المضادة للطائرات.

تضم فرق الدفاع الجوي التابعة للجيش الأول فوجًا واحدًا لهندسة الراديو وأربعة أفواج صاروخية مضادة للطائرات. تقريبا جميع الأفواج المضادة للصواريخ في الشعبتين تم إعادة تجهيزها الآن بأنظمة إس-400. في الوقت نفسه، لا يزال لدى القوات المسلحة التابعة لقسم الدفاع الجوي الخامس مجموعتين من فوج أنظمة الدفاع الجوي الأقدم إس-300بي إم. في المستقبل المنظو، ستتم إعادة تسليح كامل الفرقة، وستوسع قدراتها. في المجموع، في وحدات الجيش الأول، يوجد حوالي 20 فرقة مع نوعين من المجمعات المضادة للطائرات.

تستطيع أقسام الدفاع الجوي، المسلحة بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة، حماية موسكو ومقاطعة موسكو والمناطق القريبة من عدد من التهديدات الجوية. أنظمة إس-400 قادرة على محاربة الطائرات التكتيكية والاستراتيجية، والطائرات الخاصة لأغراض مختلفة، وكذلك وسائل تدمير الطيران وصواريخ كروز. ويوجد إمكانية لتدمير الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

تستخدم عدة أنواع من الصواريخ الموجهة لمحاربة أهداف مختلفة في نطاقات مختلفة. أقصى مدى لإطلاق النار على الأهداف الهوائية هو 400 كم. الارتفاع — ما يصل إلى 35 كم. يصل مدى الأهداف البالستية إلى 60 كم. يمكن لكل مجمع إطلاق ما يصل إلى 20 صاروخًا وتوجيهها في وقت واحد.

© Sputnik . Viktor Liashenko منظومة صواريخ "إس-400" المضادة للصواريخ

الطيران الحربي:

يتركز في قواعد مقاطعة موسكو والمناطق القريبة عدد كبير من وحدات الطيران لأغراض مختلفة. هناك مقاتلات، قاذفات، طائرات نقل وأنواع أخرى. وتعتبر الأفواج والأقسام المشاركة في الاستطلاع والسيطرة واعتراض طائرات العدو ذات أهمية كبرى للدفاع عن موسكو والمنطقة الصناعية المركزية.

يتركز في مدينة إيفانوفا فوج 144 من طائرات الإنذار المبكر. ويوجد لديه 15 طائرة من طراز أ-50 وأ-50 أو، وكذلك مركز قيادة جوي إيل-22إم. ويوجد في المطار العسكري تشكالوفسكي التقسيم الثامن للأغراض الخاصة والتي لديها معدات لأغراض مختلفة. لديها 13 طائرة من طراز إيل-22 وإيل-22إم وكذلك طائرتين إيل-20 للاستطلاع.

والمطار العسكري خوتيلوف فيه فوج المقاتلات 105 وتقسيمات مختلطة تابعة للمنطقة العسكرية الغربية. ولديه 24 مقاتلة اعتراضية "ميغ-31بي إم" و"ميغ-31بي إس إم" وكذلك حوالي 30 مقاتلة من طراز "سو-27" وسو-27أو بي وسو-30إس إم. وفي مطار سافاسليكا يتركز سرب واحد من ميغ-31.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد الكثير من القواعد الجوية المطارات العسكرية في منطقة الصناعة المركزية ويوجد فيها معدات مختلفة ومتنوعة. وهي تستخدم لتنفيذ ضربة انتقامية أو القيام بمهام أخرى.