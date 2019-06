موسكو "قلعة محصنة"...أسلحة تحميها من الضربات الصاروخية والنووية (صور)

لذلك يتم صيانة وتحديث أنظمة الدفاع والأسلحة التي تحمي موسكو من أي ضربة محتملة لتجعلها "قلعة محصنة" لا يمكن الوصول إليها وضمان صمودها في أصعب الظروف.

التهديدات:

تمثل التهديد الرئيسي على موسكو القوى النووية الاستراتيجية للعدو المحتمل. وأول ضربة يتم توجيهها ستكون ضد هياكل القيادة والإدارة باستخدام الصواريخ الباليستية البرية والبحرية وكذلك الصواريخ الاستراتيجية من الطائرات والصواريخ المجنحة المختلفة.

الدفاع الصاروخي:

لعدد من الأسباب، فإن التهديد الرئيسي للمنطقة الصناعية المركزية وموسكو هو الصواريخ الباليستية للعدو المحتمل. ومن أجل هذا تم تطوير منظومة مضادة للصواريخ. بدأت منظومة أ-35 المناوبة القتالية في عام 1971 وتم استبدالها بعد ذلك بمنظومة أ-135 "آمور".

تستخدم منظومة أ-135 في قسم الدفاع الصاروخي التاسع وهو جزء من قوات الدفاع الجوي والصاروخي الأولى. وكل القوات المسؤولة عن تشغيل هذه المنظومة موجودة في مقاطعة موسكو في منطقة محمية.

تتلقى آمور معلومات حول الضربة الصاروخية من العدو من نظام التحذير من الهجوم الصاروخي ومن أجهزة التتبع الخاصة به. العنصر الرئيسي في أ-135 هو الرادار متعدد الوظائف "دون —2ن". يوفر الرادار الذي فيه عدد من الهوائيات النشطة لمحة عامة عن نصف الكرة العلوي بأكمله. يتم تحديد الهدف عن طريق وحدة القتال إم بي إر على مسافة 3700 كم وعلى ارتفاع يصل إلى 40 ألف كيلومتر. ورادار "دون-2،" مسؤول عن تتبع الأهداف واستهداف الصواريخ الاعتراضية.

وتشمل أ-135 5 منظومات لإطلاق صواريخ مضادة للصواريخ. ووفقا لمصادر مختلفة، يوجد 68 صاروخا تعمل في وقت واحد. ويوجد صواريخ 53تي6/بي إر إس-1، المصممة من أجل اعتراض الصواريخ الباليستية في المناطق القريبة. وهي مزودة برأس حربي خاص قادر على تدمير الأهداف على بعد يصل إلى 100 كيلومتر وارتفاع يصل إلى 45 كيلومترا. ويتم الآن تحديث بي إر إس-1إم. وستختلف بمدى وارتفاع الإصابة وكذلك تحسين دقة الإطلاق.

على مدار الأعوام الماضية، عملت مؤسسات الدفاع على تحسين نظام أ-135، الذي يهدف إلى تحسين خصائصه التكتيكية والتقنية. وللانتهاء من هذا العمل سيستغرق عدة سنوات. ويطلق على التحديث الجديد اسم أ-235، سوف يحتفظ نظام الدفاع الصاروخي المحدث بوظائفه، ولكن سيكون له مزايا.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation

الصاروخ الجديد من المنظومة المضادة للصواريخ هو صاروخ محدث بدلا من الصواريخ الموجودة حاليا في المناوبة القتالية