تحطم مروحية عسكرية في طوكيو (فيديو)

تحطمت المروحية اليابانية UH-1 متعددة الأغراض التابعة للقوات البرية أثناء هبوطها في مطار تاتيكاوا العسكري في غرب طوكيو. ولا يوجد إصابات.

تُظهر اللقطات من موقع الحادث، المنشورة على Twitter ، أن المروحية فقدت شفراتها وذيلها نتيجة للاصطدام بالأرض. تجمع الجنود حولها.

كان على متن الطائرة شخصان. ظروف الحادث غير معروفة، يجب تحديدها من أجل تحديد أسباب الحادث.