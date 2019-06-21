تحطم مروحية عسكرية في طوكيو (فيديو)

تحطمت المروحية اليابانية UH-1 متعددة الأغراض التابعة للقوات البرية أثناء هبوطها في مطار تاتيكاوا العسكري في غرب طوكيو. ولا يوجد إصابات.
تُظهر اللقطات من موقع الحادث، المنشورة على Twitter ، أن المروحية فقدت شفراتها وذيلها نتيجة للاصطدام بالأرض. تجمع الجنود حولها.
كان على متن الطائرة شخصان. ظروف الحادث غير معروفة، يجب تحديدها من أجل تحديد أسباب الحادث.
【危なく墜落するところだった()】自衛隊ヘリコプター 駐屯地に不時着の情報 東京 立川 #NHK— 𓅐別班マン𓆃 (@beppanman) June 21, 2019
＞警視庁などによると、東京・立川市の陸上自衛隊立川駐屯地で午前10時過ぎ、「自街隊のヘリが墜落した」と通報
＞防衛省の関係者によると、ヘリは不時着した
（AbemaNews）https://t.co/lfv86ZkxLB pic.twitter.com/jIGct0EKim
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