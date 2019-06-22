وابل من النيران... تزويد مدرعة عراقية بمدفع سريع

قام الحشد الشعبي العراقي بتطوير مركبة قتالية مدرعة من نوع "بي إم بي" حصل عليها في القرن الماضي.

والأغلب ظنا أن العسكريين العراقيين لم يرضوا بإمكانيات مدفع المركبة، وقرروا تغييره ليحل محله مدفع آلي أسرع.

​ووقع اختيارهم على مدفع "2أ14" عيار 23 ملم التابع لآلة المدفعية المضادة للطائرات "زو-23-2" الذي يستطيع تدمير مختلف الأهداف بما فيها المدرعات الخفيفة، على بعد يصل إلى 2000 متر، وبإمكانه إطلاق 800 إلى 1000 طلقة في الدقيقة.

ويتميز هذا المدفع بصغر حجمه، إذ يزن 76 كيلوغراما ويقل طوله عن 2 متر.