أول استخدام لصاروخ جديد من قبل مروحية "الصياد الليلي" الروسية (فيديو)

نشرت قناة "زفزدا" الروسية شريطا مصورا يظهر أول استخدام لصاروخ جديد موجه متعدد المهام من قبل المروحية الهجومية "مي-28إن إم".

ويظهر الفيديو أن الصاروخ الجديد استطاع تدمير هدف لنموذج دبابة معد معدل خطأ لا يزيد عن 10 سنتيميترات.

ووفقا للمصمم العام، فإن الصاروخ يتمتع بقوة انفجار عالية وقادر على تدمير أي نوع من الدبابات، فضلاً عن الأهداف الأرضية والبحرية (فوق وتحت سطح الماء) من مسافات بعيدة.

ويشار إلى أن المروحية الهجومية "مي-28إن إم" هي مروحية عالية الأداء في جميع الأحوال الجوية. كما أنها قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك تدمير المركبات المدرعة، والأهداف الجوية المنخفضة ذات السرعات المنخفضة، وأهداف الاستطلاع.

وفي وقت سابق، أفيد أن وزارة الدفاع سوف تشتري 98 قطعة من هذه الطائرة حتى عام 2027.