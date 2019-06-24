مجلة: "خطوة شريرة" هندية تؤدي إلى حرب نووية

على الرغم من التجارب الفاشلة الأولى للسلاح الهندي الجديد، تصف المجلة الأمريكية "ناتشونال انترست" تطوير مشروع الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت بـ"الخطوة الشريرة" لتصعيد الصراع بين الهند وباكستان.

وأشارت المجلة إلى أن الجيش الأمريكي قلق بشأن سلاح روسيا والصين، الذي لا يمكن اعتراضه بسبب السرعة الفائقة.

وقالت المجلة: "على المستوى التكتيكي، هذا يعني أنه يمكن تدمير حاملات الطائرات والقواعد الجوية بواسطة وابل من الصواريخ". على المستوى الاستراتيجي، تعتبر الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت خطرة".

وأضافت المجلة: "يمكن للصاروخ الأسرع من الصوت أن يوصل رأسًا نوويًا أسرع من الصواريخ الباليستية. والصواريخ التي تفوق سرعة الصوت والمسلحة برؤوس حربية تقليدية يمكن أن تدمر ترسانة العدو النووية من الضربة الأولى دون الحاجة إلى استخدام سلاح نووي لهذا الغرض".

ولكن إذا كانت تفصل الولايات المتحدة عن روسيا والصين مساحة كبيرة، فإن نيودلهي وإسلام أباد على بعد مسافة تزيد قليلاً عن 400 ميل عن بعضها البعض. لذلك، حتى سلاح تفوق سرعته سرعة الصوت لا يحتوي على خصائص قياسية، ولكن يمكن أن يصل إلى سرعات 5 أو 10 ماخ، سوف يصل إلى الهدف في هذا الصراع خلال دقائق. لا يتطلب سرعات 20 ماخ من أجل هذا.

وفي الوقت نفسه، فإن إدراك امتلاك الهند لمثل هذه الأسلحة قد يغري باكستان لاستخدام ترسانتها النووية خوفًا من فقدان كل شيء.