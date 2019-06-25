"كلاشنيكوف" تصمم نسخة مدنية من أ كا-12

قال المدير العام لـ "كلاشنيكوف" إن النسخة المدنية سيطلق عليها اسم "أ كا تي إر3".

أعلن المدير العام لشركة كلاشنيكوف فلاديمير دميترييف أثناء العرض السنوي التقليدي عشية منتدى "آرميا-2019" أن الشركة طورت نسخة مدنية لأحدث رشاش أ كا-12.

وفقا له، تبين أن AK-47 منتج ناجح، وقد تم بالفعل توقيع عقد توريد لمدة ثلاث سنوات مع وزارة الدفاع في البلاد. لذلك، قررت الشركة إنشاء نسخة مدنية من الرشاش.

وقال دميترييف: "لقد فكرنا في الأشخاص الذين يرغبون بالحصول على نسخة مدنية. لذلك اليوم نقدمها أ كي تي إر3".

تجدر الإشارة إلى أن الفرق الرئيسي بين النسخة المدنية والنسخة العسكرية هو أنه لا يمكن إطلاق النار في وضع إطلاق النار التلقائي.

يذكر أنه في نهاية عام 2018 ، تم اعتماد AK-12 لاستخدامها من قبل القوات البرية وقوات المشاة البحرية والقوات الجوية.