تسجيل
18:11 25 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    افتتاح المنتدى التقني العسكري أرميا 2019 في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت

    الأسلحة الأكثر إثارة في منتدى "آرميا-2019" في روسيا (صور)

    © Sputnik . Grigoriy Sysoyev
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    منتدى "آرميا 2019" (8)
    0 30

    افتتح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2019" اليوم في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في ضواحي موسكو، حيث اختارت "سبوتنيك" عشرة عروض الأكثر إثارة في المنتدى الجديد.

    سيعرض المنتدى عدة أنواع وطرازات جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية لم يتم طرحها من قبل، في مجالات الأسلحة البرية والبحرية والجوية.

    فوفقا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فإنه سيحضر أكثر من 100 وفد أجنبي، ومن المتوقع وصول أكثر من 130 ممثلا عن وزارات الدفاع.

    1.   عرضت "روس تيخ" نظام توجيه جديد لقاذفات الصواريخ من طراز 122 ملم "بي سي-30" التي تعمل مع الجيش الروسي، حيث أن التطوير الذي حصل على اسم "او يو-122"، يزيد من دقة السلاح حتى 10 أمتار.

    2.   سيتم عرض القنبلة الجوية العنقودية "دريل" الجديدة، التي سيتم الانتهاء من اختباراتها في عام 2019.

    قنبلتا PBK-500U وODAB-500 PMV
    © Photo/ Vitaly V. Kuzmin
    قنبلتا PBK-500U وODAB-500 PMV

    3. ستقدم الشركة المتحدة لبناء السفن في المنتدى عددا من السفن التي تحمل صواريخ "كاليبر-ان كي"، بما في ذلك الفرقاطة متعددة المهام ضمن مشروع "22356" القادرة على حمل 32 صاروخا مجنحا، وأسلحته الرئيسية هي 16 صاروخا من عيار "كاليبران كي اي" و16 صاروخا من طراز "ياخونت" المضاد للصواريخ (نموذج معد للتصدير من صاروخ أونيكس)، إن الفرقاطات الموجودة في مشروع مماثل "22350"، والتي تعمل مع القوات البحرية الروسية، قادرة على حمل 16 صاروخا من نوع "كاليبر" و"أونيكس".

    إطلاق صاروخ كاليبر
    © Sputnik . Denis Abramov
    إطلاق صاروخ "كاليبر"

    4. سيقدم مركز أبحاث كريلوف الوطني في المنتدى مشروعا جديدا لتصميم حاملة طائرات تتجاوز نظيرتها البريطانية، إلى "الملكة إليزابيث".

    5.   وتعرض شركة "مروحيات روسيا" (جزء من روستيخ) للمرة الأولى التي قدمت في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2019" أحدث طائرة هليكوبتر هجومية من طراز "مي-28 ان ام" وطائرة هليكوبتر هجومية استطلاع من طراز "كا-52"، تم تعديلها مع الأخد بالاعتبار التجربة القتالية.

    مروحية مي-28إن الصياد الليلي
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    مروحية "مي-28إن الصياد الليلي"

    6.  وسيتم عرض أحدث طائرة جوية روسية دون طيار "كورسار" في منتدى "آرميا 2019"، والتي يبلغ الحد الأقصى لوزن الجهاز عند الإقلاع 200كغ، ومدى الرحلة 120 كم، وهي قادر على التحليق بسرعة 120-150 كم/ ساعة على ارتفاع يصل إلى 5100م، ومدة الرحلة تصل إلى 10 ساعات. وهي مزودة بمحرك سعة 50 لترا، في المستقبل، سوف تحصل على وحدة قوة بسعة 70 لترا.

    طائرة كورسار
    © Sputnik . Alexander Vilf
    طائرة "كورسار"

    7. كما يتم تقديم النموذج الذي يتم التحكم فيه بالراديو لأحدث مركبة جوية روسية دون طيار "أوخوتنيك" (الصياد). وفقًا للبيانات المقدمة خلال منتدى الجيش 2019.

    8. وفي "آرميا 2019"، سيتم تقديم عناصر المعدات المستقبلية "المقاتل-3"، التي طورتها شركة "روستيخ". على وجه الخصوص، الخوذة الجديدة والدروع الواقية وسماعة رأس لحماية السمع ونظارات واقية وغيرها…

    بدلة عسكرية روسية
    © Photo/ Press service of Rostec
    بدلة عسكرية روسية

    9. من بين منتجات الدفاع الجوي الجديدة ستكون منتجات الشركات الروسية الأخرى، على سبيل المثال، أحدث نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي "بانتسير إس ام "على هيكل "تورنادو" ونظام صواريخ الدفاع الجوي "سوسنا".

    بانتسير مي
    © Photo/ Rostec
    بانتسير مي

    10. وسيتم للمرة الأولى عرض تصميم مجسم السلاح النووي الأول للاتحاد السوفييتي" إر ده إس — 1"، والتي بقيت سرية حتى وقت قريب.

    وسيكون المعرض مخصصا للوفود الرسمية والمختصين في الأيام الثلاثة الأولى، فيما سيفتح أبوابه للزوار في اليومين الأخيرين، حيث يمكن لأي شخص زيارته.

    يذكر أن وكالة "روسيا سيغودنيا" وراديو "سبوتنيك" هي الوكالة الرسمية لمعرض آرميا-2019.

    الموضوع:
    منتدى "آرميا 2019" (8)

    انظر أيضا:

    بعد انتهاء منتدى "آرميا-2019" مدفعية "لوتوس" الجديدة تبدأ الاختبارات
    المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2019" (صور)
    الطيور تغزو منتدى "آرميا-2019"...طائرات دون طيار على شكل بومة وصقر
    الكلمات الدلالية:
    أسلحة روسية حديثة, أسلحة روسية, آرميا-2019, موسكو, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تلاميذ مدارس في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1963
    "أرتيك"...جوهرة المخيمات الصيفية السوفيتية
    كيم وترامب...إعادة ضبط العلاقات بين البلدين
    كيم وترامب..."إعادة ضبط" العلاقات بين البلدين
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك