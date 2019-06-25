الأسلحة الأكثر إثارة في منتدى "آرميا-2019" في روسيا (صور)

افتتح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2019" اليوم في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في ضواحي موسكو، حيث اختارت "سبوتنيك" عشرة عروض الأكثر إثارة في المنتدى الجديد.

سيعرض المنتدى عدة أنواع وطرازات جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية لم يتم طرحها من قبل، في مجالات الأسلحة البرية والبحرية والجوية.

فوفقا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فإنه سيحضر أكثر من 100 وفد أجنبي، ومن المتوقع وصول أكثر من 130 ممثلا عن وزارات الدفاع.

1. عرضت "روس تيخ" نظام توجيه جديد لقاذفات الصواريخ من طراز 122 ملم "بي سي-30" التي تعمل مع الجيش الروسي، حيث أن التطوير الذي حصل على اسم "او يو-122"، يزيد من دقة السلاح حتى 10 أمتار.

2. سيتم عرض القنبلة الجوية العنقودية "دريل" الجديدة، التي سيتم الانتهاء من اختباراتها في عام 2019.

3. ستقدم الشركة المتحدة لبناء السفن في المنتدى عددا من السفن التي تحمل صواريخ "كاليبر-ان كي"، بما في ذلك الفرقاطة متعددة المهام ضمن مشروع "22356" القادرة على حمل 32 صاروخا مجنحا، وأسلحته الرئيسية هي 16 صاروخا من عيار "كاليبران كي اي" و16 صاروخا من طراز "ياخونت" المضاد للصواريخ (نموذج معد للتصدير من صاروخ أونيكس)، إن الفرقاطات الموجودة في مشروع مماثل "22350"، والتي تعمل مع القوات البحرية الروسية، قادرة على حمل 16 صاروخا من نوع "كاليبر" و"أونيكس".

© Sputnik . Denis Abramov إطلاق صاروخ "كاليبر"

4. سيقدم مركز أبحاث كريلوف الوطني في المنتدى مشروعا جديدا لتصميم حاملة طائرات تتجاوز نظيرتها البريطانية، إلى "الملكة إليزابيث".

5. وتعرض شركة "مروحيات روسيا" (جزء من روستيخ) للمرة الأولى التي قدمت في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2019" أحدث طائرة هليكوبتر هجومية من طراز "مي-28 ان ام" وطائرة هليكوبتر هجومية استطلاع من طراز "كا-52"، تم تعديلها مع الأخد بالاعتبار التجربة القتالية.

© Sputnik . Vitaliy Belousov مروحية "مي-28إن الصياد الليلي"

6. وسيتم عرض أحدث طائرة جوية روسية دون طيار "كورسار" في منتدى "آرميا 2019"، والتي يبلغ الحد الأقصى لوزن الجهاز عند الإقلاع 200كغ، ومدى الرحلة 120 كم، وهي قادر على التحليق بسرعة 120-150 كم/ ساعة على ارتفاع يصل إلى 5100م، ومدة الرحلة تصل إلى 10 ساعات. وهي مزودة بمحرك سعة 50 لترا، في المستقبل، سوف تحصل على وحدة قوة بسعة 70 لترا.

© Sputnik . Alexander Vilf طائرة "كورسار"

7. كما يتم تقديم النموذج الذي يتم التحكم فيه بالراديو لأحدث مركبة جوية روسية دون طيار "أوخوتنيك" (الصياد). وفقًا للبيانات المقدمة خلال منتدى الجيش 2019.

8. وفي "آرميا 2019"، سيتم تقديم عناصر المعدات المستقبلية "المقاتل-3"، التي طورتها شركة "روستيخ". على وجه الخصوص، الخوذة الجديدة والدروع الواقية وسماعة رأس لحماية السمع ونظارات واقية وغيرها…

© Photo/ Press service of Rostec بدلة عسكرية روسية

9. من بين منتجات الدفاع الجوي الجديدة ستكون منتجات الشركات الروسية الأخرى، على سبيل المثال، أحدث نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي "بانتسير إس ام "على هيكل "تورنادو" ونظام صواريخ الدفاع الجوي "سوسنا".

10. وسيتم للمرة الأولى عرض تصميم مجسم السلاح النووي الأول للاتحاد السوفييتي" إر ده إس — 1"، والتي بقيت سرية حتى وقت قريب.

وسيكون المعرض مخصصا للوفود الرسمية والمختصين في الأيام الثلاثة الأولى، فيما سيفتح أبوابه للزوار في اليومين الأخيرين، حيث يمكن لأي شخص زيارته.

يذكر أن وكالة "روسيا سيغودنيا" وراديو "سبوتنيك" هي الوكالة الرسمية لمعرض آرميا-2019.