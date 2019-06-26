سفينة حربية روسية في كوبا تثير أعصاب البيت الأبيض

وأخبرت صحيفة "واشنطن بوست" قراءها بأن وجود سفينة حربية روسية تحمل صواريخ "كاليبر" على متنها في ميناء هافانا يثير أعصاب البيت الأبيض.

وعن أسباب قلق الإدارة الأمريكية من وصول فرقاطة "أدميرال غورشكوف" إلى كوبا يقال إن المسافة الفاصلة بين كوبا وفلوريدا الأمريكية تقل عن 200 كيلومتر.

وثمة سبب آخر يتعلق بـ"أزمة الكاريبي" في القرن الماضي، عندما كاد نشر الصواريخ الروسية في كوبا ردا على نشر الصواريخ الأمريكية في تركيا أن يؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الجديدة.

وكانت فرقاطة "أدميرال غورشكوف" قد زارت فنزويلا قبل الوصول إلى كوبا برفقة ثلاث سفن مساندة.