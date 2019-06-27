القيادة الشمالية للجيش الأمريكي تعلن مراقبتها للفرقاطة الروسية "أدميرال غورشكوف" في هافانا

أعلنت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي، اليوم الخميس، عن مراقبتها لمجموعة السفن التابعة للأسطول الشمالي الروسي بقيادة الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفياتي غورشكوف" التي دخلت ميناء العاصمة الكوبية هافانا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت القيادة الشمالية في بيان على تويتر: "نحن على معرفة بتحركات السفينة الروسية "غورشكوف" ونتابع ذلك بفعالية".

وأضافت: "لن نناقش جميع التدابير التي اتخذت، لكن قيادة الدفاع الجوي للقوات الشمالية، تجري عمليات جوية لحماية الولايات المتحدة وكندا، فضلا عن نشرها قوات بحرية ووسائل تتبع".

هذا وفي وقت سابق، أعلن رئيس المكتب الصحفي للأسطول الشمالي الروسي، فاديم سيرغا، أن مجموعة سفن تابعة للأسطول الشمالي الروسي بقيادة الفرقاطة "أدميرال غورشكوف" دخلت ميناء هافانا.

وغادرت مجموعة السفن والمراكب التابعة لأسطول بحر الشمال يوم 26 شباط/فبراير الماضي ميناء سيفيرومورسك الذي يقع في أقصى الشمال الروسي، في رحلة طويلة. قاطعة مسافة تبلغ نحو 28 ألف ميل بحري (ما يعادل نحو 51 ألفا و856 كم).

وقامت السفن والمراكب خلال هذه الرحلة بزيارات عمل إلى كل من ميناء جيبوتي وميناء كولومبو بالإضافة إلى ميناء تشينغداو الصيني حيث شارك البحارة الروس في الاحتفالات بمناسبة مرور ذكرى 70 عاما على تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني.

ثم قضى البحارة الروس أعياد شهر أيار/مايو في فلاديفوستوك وقاموا بعد ذلك بعبور المحيط الهادئ وخط الاستواء وبزيارة ميناء بويرتو-بوليفار بالإكوادور.

وخلال الأسبوع الماضي قام هذا الفريق بالانتقال إلى البحر الكاريبي عبر قناة باناما.