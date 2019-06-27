تزامن في إطلاق صاروخين روسيين من طراز "إسكندر" (فيديو)

فوفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية "إن الإطلاق المتزامن للصاروخ "إسكندر إم" والصاروخ المجنح "إسكندر كي" عملية غاية في الصعوبة.

وقد دمرت الصواريخ الأهداف التدريبية بنجاح، كما صد الجيش (خلال التدريبات) هجوما شنته مجموعة تخريبية واستطلاعية استوفى جميع معايير الأساسية للتدريب القتالي.

هذا وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن في وقت سابق، خلال اجتماع مع قيادات القوات المسلحة بدء اختبار مفاجئ لقوات المنطقة العسكرية المركزية، بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويهدف التفتيش إلى تقييم قدرة القوات المسلحة على ضمان الأمن العسكري في منطقة آسيا الوسطى، حيث تستمر التهديدات ذات الطابع الإرهابي، بينما يعتبر الهدف الآخر للاختبار — تحديد درجة الجهوزية للمشاركة مناورات مراكز القيادة الاستراتيجية 2019.

والجدير بالذكر أن منظومة "إسكندر- إم" الحديثة يمكنها ضرب أهداف على مسافات تصل إلى 500 كيلومتر بصواريخ ذات رؤوس مختلفة بما فيها النووية، عند درجات حرارة تتراوح بين 50 تحت الصفر إلى زائد 50 درجة مئوية. وهي منظومات من الصواريخ التعبوية التكتيكية، مصممة لضرب الأهداف التي لا يزيد مداها عن 500 كيلومتر، من الأهداف الصغيرة، والأهداف المتموضعة ضمن مساحات معينة، وتشمل قائمة أهداف هذه الصواريخ، مختلف أنظمة الإطلاق المتعددة للنيران، وأنظمة المدفعية البعيدة المدى، والطائرات، والمروحيات والمطارات، ومراكز قيادة الاتصالات.