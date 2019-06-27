تزامن في إطلاق صاروخين روسيين من طراز "إسكندر" (فيديو)

فوفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية "إن الإطلاق المتزامن للصاروخ "إسكندر إم" والصاروخ المجنح "إسكندر كي" عملية غاية في الصعوبة.
#Видео Расчеты ОТРК #Искандер #ВВО в рамках внезапной проверки боеготовности отработали одновременный электронный пуск квазибаллистической и крылатой ракет для поражения условных высокозащищённых целей https://t.co/EvAdycX5iM #ВнезапнаяПроверка #РакетныеВойска #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/DuWKgiqz1E— Минобороны России (@mod_russia) June 27, 2019
وقد دمرت الصواريخ الأهداف التدريبية بنجاح، كما صد الجيش (خلال التدريبات) هجوما شنته مجموعة تخريبية واستطلاعية استوفى جميع معايير الأساسية للتدريب القتالي.
والجدير بالذكر أن منظومة "إسكندر- إم" الحديثة يمكنها ضرب أهداف على مسافات تصل إلى 500 كيلومتر بصواريخ ذات رؤوس مختلفة بما فيها النووية، عند درجات حرارة تتراوح بين 50 تحت الصفر إلى زائد 50 درجة مئوية. وهي منظومات من الصواريخ التعبوية التكتيكية، مصممة لضرب الأهداف التي لا يزيد مداها عن 500 كيلومتر، من الأهداف الصغيرة، والأهداف المتموضعة ضمن مساحات معينة، وتشمل قائمة أهداف هذه الصواريخ، مختلف أنظمة الإطلاق المتعددة للنيران، وأنظمة المدفعية البعيدة المدى، والطائرات، والمروحيات والمطارات، ومراكز قيادة الاتصالات.
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