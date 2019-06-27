طائرة روسية دون طيار "انتحارية" تدمر أهدافها بنجاح (فيديو)

نشرت شركة "كلاشنيكوف" الروسية شريطا مصورا، يظهر طائرة مسيرة "انتحارية" هجومية، حيث تم عرضها في منتدى "آرميا-2019" العسكري.

وتتراوح سرعة الطائرة من 80 إلى 130 كم في الساعة، وتصل مدة الطلعة إلى 30 دقيقة، ويبلغ وزنها نحو 3 كغ. كما أن عرضها يصل إلى 121 سم وطولها 95 سم وسمكها 16.5 سم.

ويظهر الفيديو دقة الطائرة "الانتحارية" (كوب) العالية في تدمير الأهداف، حيث تعمل بفعالية عالية مع جميع أنواع الأهداف وبارتفاعات مختلفة (العالية والمنخفضة).

الجدير بالذكر، أن المهمة الرئيسية للطائرة "الانتحارية" هي تدمير الأهداف الأرضية البعيدة، حيث يمكنها حمل شحنات خاصة لتدمير الأهداف عن طريق الإحداثيات، التي يتم ضبطها يدويا أو بواسطة صورة.

وقد عملت على تطوير الطائرة المسيرة شركة "ZALA AERO"، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وتصنيع أنظمة الطائرات المسيرة وغيرها من الوسائل التقنية لضمان استخدامها. وتعتبر جزءا من شركة "كلاشنيكوف".