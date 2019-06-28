حرب الناقلات: كيف كان العراقيون والإيرانيون يطاردون ناقلات بعضهم بعضا

الصواريخ باتجاه القوافل:

بحلول عام 1982، وصلت الحرب بين إيران والعراق (التي بدأت عام 1980) أخيرًا إلى طريق مسدود. اعتبارا من 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 1982، بدأت القوارب الصاروخية العراقية بتوجيه من الرادار من شبه جزيرة الفاو تصطدم بقوافل سفن تبحر إلى موانئ بيندر خميني الإيرانية ومحطات النفط في جزيرة هارك، وهي الأكبر في إيران. أولا، "ضربت" ثلاثة قوارب أهدافًا بحرية في منطقة بوشهر، حيث أطلقت ستة صواريخ سوفيتية من طراز P-15 وأغرقت خمس سفن (حسب البيانات العراقية). ألحقت هذه الغارات أضرارا كبيرة بالاقتصاد الإيراني، على الرغم من أنها لم تدفع إيران إلى الانهيار. ولكن كان هذا مجرد إحماء.

"أغرقهم جميعا":

بدأت "حرب الناقلات" الحقيقية في عام 1984. فقط في منطقة محطات خاركا، اصطدم العراقيون بـ 58 ناقلة خلال العام (حسب حساباتهم الخاصة).

كان يعجب العراقيين شن الغارات الليلية من المروحيات الفرنسية سوبر فريلون. هذه المروحية الثقيلة يمكن أن تحمل صواريخ موجهة "Exochet". في البداية، كانت المروحيات متمركزة في قاعدة الشيب، ثم انتقلت إلى قاعدة بنيت خصيصًا بالقرب من مدينة أم قصر. من هناك كان أقرب إلى الأهداف مدة 15 دقيقة. كان الهجوم المعتاد هكذا: رادار أرضي للعراقيين يرصد السفن التي تغادر الموانئ الإيرانية، تقلع مروحية من القاعدة، التي تصل إلى الهدف في حوالي ساعة ونصف، وتوجه صواريخ على رادارها وتطلق النار. خلال الشهر، تم إرسال 20 ناقلة إلى القاع بهذه الطريقة. لمن تنتمي هذه السفن؟ بسبب ضعف الاستطلاع، لم يتم ضرب الأهداف الأكثر أهمية. والأهم من ذلك — الأهداف غير المشاركة في الصراع. خاصة أساطيل ليبيريا وبنما. وبعد ذلك انضمت مقاتلات Mirage F-1 المشتراة من فرنسا، وكذلك صواريخ Execetes ، إلى الغارات. وفي الوقت نفسه، هاجمت القوارب المحطات الإيرانية بالصواريخ.

قال قائد الأسطول العراقي، عبد محمد الكعبي ، بعد الحرب إنه من نوفمبر 1982 إلى 8 فبراير 1986 ، أغرق البحارة العراقيون 102 ناقلة و 145 سفينة تجارية. وبقيت الناقلة السعودية صافينا العرب (357 ألف طن مسجلة) بعد إصابة "Exoset" مشتعلة لمدة يومين. نتيجة لذلك، تم شطب السفينة. رداً على ذلك، استولى الإيرانيون بضربة مفاجئة على شبه جزيرة الفاو، وعزلوا العراق عملياً عن البحر. كان على العراقيين قيادة السفن بالإمدادات عبر المياه الإقليمية للكويت. وكان بإمكانهم تصدير النفط عبر خط الأنابيب عبر تركيا. لا يوجد ناقلات- لا يوجد ما يمكن إغراقه. على الرغم من ذلك، وجدت إيران ردا مناسبا، وبدأت "بضرب" ناقلات الدول الصديقة للعراق — الكويت والإمارات العربية المتحدة. أطلقت الطائرات صواريخ غير موجهة ، أطلقت الفرقاطات صواريخ سي كيلر الصغيرة، وأطلقت الزوارق السريعة من قذائف آر بي جي… وغالبا ما كانت الفانتوم الإيرانية تهاجم ناقلات غير حربية عن طريق الخطأ — على سبيل المثال، ضرب صاروخ بريتيش ريناون البريطانية.

في نهاية عام 1986 ، انضمت طائرة B-6D العراقية، نسخة التصدير من النسخة الصينية تو-16، إلى حرب الناقلات. أقلعت حاملة الصواريخ من قاعدة هابانيا، على متنها صواريخ ضخمة من طراز هاين —2، وهي من تطوير عن السوفيتي P-15 ، بطول أكثر من 7 أمتار. عند الوصول إلى ساحل الخليج العربي، تذهب الطائرة إلى جزر لبن أو سيري أو لاراك، من هناك إلى قطر، أي إلى الساحل الجنوبي. عند دخول منطقة "المطاردة" ، تزيد حاملة الصواريخ الارتفاع. على مسافة 100 كم، يكتشف الطيار الهدف. وتطلق الصواريخ عادة من مسافة 70 كم. يستغرق وصول القاذفات إلى الهدف وضربة من نصف ساعة إلى ساعتين.

وفي يناير 1987، أطلقت القوارب الإيرانية النار على السفينة السوفيتية "إيفان كوروتيف". حيث كانت ترسلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سفنها الحربية لحماية الملاحة. في النهاية. أشهر حدث هي الفرقاطة الأمريكية "ستارك" — التي غرقت تقريبا في 17 مايو 1987 ، ببضع صواريخ إكسيسيت عراقية. كما تم ضرب السفينة "بيتر يمتسوف" السوفيتية، وإصابة الناقلة "مارشال تشويكوف" من قبل لغم. وكانت تقوم في الخليج بدوريات ليس فقط الولايات المتحدة، ولكن أيضا سفن الناتو.

استمرت الحرب حتى صيف عام 1988، ثم جاءت الهدنة. انتهت أطول حرب في القرن العشرين بـ… لا شيء. في السنة الأخيرة من الحرب ، قام سلاح الجو العراقي بعملية ماكرة للغاية. تم إرسال 14 "ميراج" لشن غارة. كانت طائرتين منها تقوم بالتشويش، وثلاث للهجوم. بقية الطائرات كانت تزود حاملات الصواريخ بالوقود في طريقها إلى الهدف. وضربت Exosets ناقلات في منطقة هرمز.

إيران أيضًا لم تقف مكتوفة الأيدي. وضع الفرس عاكسات الرادار على القوارب الصغيرة. هذه السفن كانت تضع بجانب الناقلات عند التحميل — وكان يتجه صاروخ Exochet إلى هدف الأكثر "وضوحا". بالإضافة إلى ذلك، بسبب المسار الضحل للرحلة، فإن الصاروخ غالبًا لم يكن يصيب البضائع الثمينة، ولكن الهياكل الفوقية. عانى الطاقم — وظلت السفينة على حالها تقريبًا. لذا فإن الإحصاءات المحددة حول حرب الناقلات هي "غير واضحة، وهي مظلمة". في المجمل، من 1984 إلى 1987، هاجم العراق وإيران أكثر من ثلاثمائة سفينة. وفقا لمصادر مختلفة، مات 116 إلى 437 بحارا، وفقد أكثر من 37، وفقا لموقع وارهيد.