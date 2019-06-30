بدء إنتاج منظومة "إس-500" الروسية للدفاع الجوي

أعلن المدير العالم لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيمزوف، اليوم الأحد، أن إنتاج أحدث نظام للدفاع الصاروخي "إس-500" بدأ في روسيا.

وقال تشيمزوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1": لقد بدأنا بالفعل في إنتاج منظومة "إس-500". وأنها منظومة أكثر حداثة (من منظومة "إس-400")، ولا أريد التحدث عنها".

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز " إس — 500 "بروميثيوس " قادرة على تدمير الصواريخ الباليستية المهاجمة والوحدات القتالية للصواريخ العابرة للقارات، بالإضافة إلى أهداف آيروديناميكية، أي الطائرات والطائرات بدون طيار والمروحيات، ويبلغ مدى إطلاق صاروخها — 600 كيلومتر.

وافتتح يوم الثلاثاء الماضي، منتدى "آرميا-2019" (الجيش-2018) في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، بمشاركة وفود من 120 دولة أجنبية، بما في ذلك و 41 وزيراً للدفاع ورئيساً لهيئات الأركان العامة للجيوش الوطنية، وأكثر من 1300 شركة تعرض أكثر من 27 ألف معروضاً، بما في ذلك و 361 نموذجاً للتقنيات العسكرية والخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفدرالية، يوم 1 آذار/مارس 2018، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخي والدفاع الجوي، والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مثل أنظمة الدفاع الجوي "كينجال"، "أفانغارد" "بوريفيستنيك"، ومنظومة الليزر القتالي "بيريسفيت" والغواصة النووية غير المأهولة "بوسيدون".