روسيا تصنع قاذفة لهب بذكاء اصطناعي

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري أنه سيتم تزويد أحدث نظام روسي قاذف اللهب الثقيل "توسوتشكا" بذكاء اصطناعي وسيكون أصغر من سابقيه – نظاما "سولنتسوبيك" و"بوراتينو".

ووفقا للمصدر، "أصبح شكل النظام جميل: لقد تم تحسين بيئة العمل"، وأشار مجمع صناعة الدفاع إلى أنه "اليوم لم تعد هناك نماذج من هذا القبيل في العالم".

وقال المصدر،

"ستختبر اختبارات قاذفة اللهب "توسوتشكا" التي نجريها اليوم ستختلف عن سابقاتها من خلال وجود عناصر من الذكاء الاصطناعي، وكذلك زاد مداها إصابتها للهدف بشكل كبير.

يذكر أنه في يونيو، بدأ أحدث نظام قاذف اللهب الروسي "توسوتشكا" اختبارات الحكومة. من المفترض أن يتم الانتهاء من الاختبارات في عام 2020.

على عكس "سولنتوبيك"، "توسوتشكا" تثبت على عجلات. اتخذ المطورون هذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة استخدام قاذفات اللهب التي على (هياكل مجنزرة) في المناطق الصحراوية.