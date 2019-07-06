رصد أحدث نظام حرب إلكترونية في قاعدة "حميميم" (صور)

نشر على الانترنت صور أقمار صناعية تظهر نظام حرب إلكترونية غير معروف بالقرب من قاعدة "حميميم".

نشر مستخدم تويتر " Observer IL" مجموعة صور أقمار صناعية، يظهر فيخا نظام حرب إلكترونية غير معروفة، ولها حجم كبير. ووفقا للمحلل، إن هذا هو مصدر التشويش الذي يعطل نظام تحديد المواقع العالمي.

Is this the #Russian piece of technology at #Hmeimim AFB #Syria Jammimg/Spoofing #GPS signals in the East Med and #Israel? Is it a new version of the Repellent-1, a Krasukha-2/4 on steroids? Have a look at the shadows and the image when the cover is lifted. #GEOINT #EW pic.twitter.com/ViZeKkW5Cq — Observer IL (@Obs_IL) July 2, 2019

وقال الخبير مشيرا إلى الظل العملاق للهوائية المرتفعة: "هل هذا جزء من التكنولوجيا الروسية في قاعدة "حميميم" الجوية في سوريا للقيام بالتشويش/بخداع إشارات GPS في شرق البحر المتوسط وإسرائيل؟ هل هذه نسخة جديدة من "ريبيلينت-1" أو "كراسوخا-2/4"؟

وأشار الخبراء إلى أن أحدث محطة رادار "بوليوت-ك1" تظهر في الصور، المصممة للكشف عن الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة. نظرا للهجمات الدائمة من قبل الإرهابيين باستخدام الطائرات المسيرة، فإن نشر هذا النظام هناك مبرر تماما.

في وقت سابق في نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية معلومات تفيد بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تعمل بنشاط على تشويش الاتصالات في أراضي البلاد، والتي نفتها روسيا بالكامل.