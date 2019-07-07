تسجيل
11:01 07 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    قاذفة القنابل والصواريخ تو-22إم3

    القاذفات الأخطر في العالم (صور)

    © Sputnik . Evgeniy Bijatov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10

    المدى البعيد والسرعة العالية والحمل القتالي العالي ودقة الإصابة - في حالة اختراق قاذفة واحدة على الأقل للهدف، فستكون عواقب بالنسبة للعدو الأكثر خطورة.

    اليوم، في كثير من الأحيان تستخدم "الهجينة" — المقاتلات- القاذفة، لكن القاذفات "الأصيلة" لا تزال في الخدمة. ننشر اليوم مقالة لمجموعة مختارة لأكثر القاذفات خطورة في القوات الجوية لروسيا والولايات المتحدة والصين.

    مقاتلة قاذفة سو-34
    © Sputnik . Alexey Filippov
    مقاتلة قاذفة "سو-34"

    الأكثر تخفي:

    دخلت القاذفة الاستراتيجية الأمريكية الثقيلةB-2 Spirit ،التي طورها نورثروب جرومان، خدمة سلاح الجو الأمريكي في عام 1997. هذه الطائرات مثيرة للاهتمام وغير عادية من جميع النواحي هي أول "استراتيجيين مخفيين" في العالم — وسبب كونها غير مرئية (شبح) هو التصميم الأصلي لمخطط "الجناح الطائر"، وطلاء جسم الطائرة بالمواد الماصة للراديو، بالإضافة إلى نوع خاص من المحركات التي تحمي العادم النفاث. كل طائرة تحمل ما يصل إلى 27 طن من الأسلحة، بما في ذلك القنابل والصواريخ النووية.  تقطع بي-2 مسافة دون التزود بالوقود أكثر من 11 ألف كيلومتر.

    في المقام الأول، تم تصميم بي-2 لاختراق الدفاع الجوي. ومع ذلك، لم تتح لهذه الطائرة بعد فرصة لمقابلة خصم جدير. لأول مرة تم استخدامها خلال عملية الناتو في يوغوسلافيا، ثم قاتلت لاحقًا في العراق وأفغانستان وليبيا. في المجموع، لدى سلاح الجو الأمريكي اليوم 19 قاذفة من هذا النوع، على الرغم من أنهم كانوا سيشترون أكثر من مائة. ولا يوجد لدى البنتاغون خطط لاستئناف إنتاج "الشبح" حاليًا. والسبب هي أنه حتى الأمريكيون لا يستطيعون تحمل تكلفة بي-2. في عام 1998، قدرت تكلفة قاذفة واحدة بمليار دولار، ومع الأخذ في الاعتبار تكاليف البحث والتطوير، كلفت كل بي —2 الدائرة العسكرية أكثر من ملياري دولار. هذه هي أغلى طائرة في تاريخ الطيران العالمي.

    قاذفة بي-2 سبيريت تلقي قنبلة بي61-11
    © AFP 2019 / HO-DOD
    قاذفة "بي-2 سبيريت" تلقي قنبلة "بي61-11"

    القاذفة الأثقل:

    قاذفة القنابل الروسية تو-160 هي حامل الرقم القياسي العالمي المطلق من حيث التسلح. ترفع "البجعة البيضاء" 45 طناً من القنابل والصواريخ في الهواء (بي —2 — 27 طناً ، بي —1 — 34 طناً ، بي- 52 — 22 طناً). يبلغ أقصى وزن للإقلاع في تو-160 — 275 طنًا ، وهو أيضًا أكبر بكثير من وزن المنافسين. بالإضافة إلى ذلك، فإن "الاستراتيجية" الروسية لديها أقوى المحركات بين الطائرات من فئتها، وتصل إلى سرعة 2300 كيلومتر في الساعة — وهذا هو أفضل مؤشر للقاذفات.

    وتم استخدام تو-160 في ظروف القتال الحقيقي في سوريا. من 17 إلى 20 نوفمبر عام 2015 شنت "البجعات البيضاء" غارات بصواريخ مجنحة خي-555 على مواقع "داعش". واستخدمت أكثر من مرة في الحملة السورية. تمتلك  القوات الجوية الروسية حاليًا 16 قطعة من تو-160 وتو-160إم1.  ويخطط لتحديث القاذفة في إطار برنامج التسلح الحكومي للفترة 2018-2025، إلى الإصدار  إم2. ستحصل الطائرات على أنظمة حوسبة جديدة وأنظمة جديدة على متنها، وأجهزة تحكم، ونظام الملاحة بالقصور الذاتي الحر، ووسائل الحرب الإلكترونية ونظام حديث لإدارة الأسلحة.

    طائرة تو-160
    © Sputnik . Maxim Tumanov
    طائرة "تو-160"

    الأكثر خبرة:

    ستظل القاذفة الاستراتيجية بي-52، التي دخلت الخدمة في عام 1955، الطائرة القاذفة بعيدة المدى الرئيسية لسلاح الجو الأمريكي حتى عام 2040 على الأقل. يوجد لدى الأمريكيين — 70 قطعة من بي-52إن. نصف قطر القتال أكثر من سبعة آلاف كيلومتر، والسرعة تصل إلى 950 كيلومتر في الساعة. تأخذ كل منها على متنها 31.5 طن من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك القنابل الدقيقة والصواريخ.

    لأول مرة تم استخدام B-52 خلال حرب فيتنام. خلال عملية Linebacker II في عام 1972 ، قامت هذه القاذفات ب 1229 طلعة جوية في 12 يومًا وأسقطت أكثر من 15000 طن من القنابل على هانوي وهايفون وغيرها من الأهداف في شمال البلاد. تم إسقاط 15 قاذفة بي-52 بواسطة الصواريخ المضادة للطائرات. وفقدت الولايات المتحدة خلال الحرب، 30 قاذفة. B-52  عملت في العراق ، أفغانستان ، يوغوسلافيا ، قصفت منشآت "داعش" في سوريا. وفي نهاية يونيو 2019، شاركت طائرة B-52 في اختبارات الصاروخ التكتيكي الجديد الأسرع من الصوت AGM-183A.

    قاذفة القنابل بي-52
    © AP Photo / Randy Holt
    قاذفة القنابل "بي-52"

    الأكثر تنوعا:

    تعتبر القاذفات الأسرع من الصوت تو- 22إم3 "جنود متنوعة" في مجال الطيران بعيد المدى في روسيا. وقد تم تصميمها لأداء مهام قتالية في مسارح الحرب البرية والبحرية، ويمكنها تدمير الأهداف المتنقلة والثابتة، والمنفردة والمواقع  بالصواريخ والقنابل ليلا نهارا، في ظروف أرصاد جوية بسيطة ومعقدة. السرعة تصل إلى 2200 كيلومتر في الساعة، والمدى هو 6800 كيلومتر. تأخذ على متنها 12 طنا من القنابل والصواريخ. لدى سلاح الجو الروسي 61 قطعة من هذا النوع. القاذفة الواعدة التي يتم العمل على تطويرها تو-22إم3إم ستتمكن من استخدام صواريخ جديدة "جو سطح" خي-32، التي دخلت الخدمة في عام 2016.

    ضربات جوية لطائرات تو-22 إم 3 الروسية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا
    © Sputnik . Министерство обороны РФ
    ضربات جوية لطائرات "تو-22 إم 3" الروسية على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا

    تم استخدام تو-22إم3 عام 1988 في أفغانستان: ضربت مواقع العدو بقنابل بثلاثة أطنان. في الشيشان، ضربت مجموعات من المسلحين، وألقت قنابل إضاءة على غروزني، وكان ذلك ضروريًا لاستخدام أسلحة دقيقة من قاذفات خط المواجهة من طراز سو-24. في الحرب التي استمرت خمسة أيام في أوسيتيا الجنوبية، هاجمت تو-22إم3 مستودعات الذخيرة التابعة للجيش الجورجي، وقصفت المطارات العسكرية. من 17 نوفمبر 2015، وهي تشارك في العملية في سوريا.

    طائرة قاذفة تو-22إم3إم
    © Sputnik . Maxim Bogodvid
    طائرة قاذفة "تو-22إم3إم"

    الأكثر تعددا:

    قاذفة النفاثة الصينية Xian H-6  هي نسخة مرخصة من طراز تو-16 السوفيتية. لدى سلاح الجو وسلاح جيش التحرير الشعبي الصيني 170 طائرة من هذا النوع في إصدارات مختلفة. على حسب التعديل، فإنها تحمل ما يصل إلى تسعة أطنان من القنابل، بما في ذلك صواريخ كروز الحرارية "جو جو" و"جو سفينة". في التعديل الأخير لـ Xian H-6K ، والذي دخل الخدمة في عام 2011 ، تم تحديث المحركات، وإلكترونيات الطيران، ومآخذ الهواء، وقمرة القيادة. نصف قطر القتال هو ثلاثة آلاف كيلومتر.

    زاد الحمل القتالي على H-6K إلى 12 طن. تصل صواريخ كروز CJ-10A الجديدة إلى سرعات تصل إلى 1000 كيلومتر في الساعة وتضرب أهدافًا على مسافة تصل إلى 2500 كيلومتر من نقطة الإطلاق. وبالتالي ، يمكن للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني أن تضرب أي جسم من شبه الجزيرة الكورية. والقاذفات المنتشرة في منطقة قوانغتشو العسكرية قادرة على مهاجمة أهداف في جزيرة غوام الأمريكية.

    Xian H-6
    CC BY-SA 2.0 / Kevinmcgill / H-6M
    Xian H-6

    انظر أيضا:

    بوتين يمدح "تو-160"... رائعة وتعمل كالساعة
    قاذفة "تو-160" تتحول إلى طائرة فخمة
    رهان روسيا على "تو-160" يفقد الطيران الأمريكي القدرة التنافسية
    الكلمات الدلالية:
    بي -2, تو-22, تو-160, أسلحة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة تتأرجح في منتجع التزلج روزا خوتار في سوتشي الروسية
    جلسة لشرب الشاي مع بوتين وكسوف الشمس الكامل... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب المعلومات السرية
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب البيانات الشخصية لدى مستخدميها
    بندقية القناصة توتشنوست (الدقة) الروسية
    بندقية القناصة "توتشنوست" (الدقة) الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك