القاذفات الأخطر في العالم (صور)

اليوم، في كثير من الأحيان تستخدم "الهجينة" — المقاتلات- القاذفة، لكن القاذفات "الأصيلة" لا تزال في الخدمة. ننشر اليوم مقالة لمجموعة مختارة لأكثر القاذفات خطورة في القوات الجوية لروسيا والولايات المتحدة والصين.

© Sputnik . Alexey Filippov مقاتلة قاذفة "سو-34"

الأكثر تخفي:

دخلت القاذفة الاستراتيجية الأمريكية الثقيلةB-2 Spirit ،التي طورها نورثروب جرومان، خدمة سلاح الجو الأمريكي في عام 1997. هذه الطائرات مثيرة للاهتمام وغير عادية من جميع النواحي هي أول "استراتيجيين مخفيين" في العالم — وسبب كونها غير مرئية (شبح) هو التصميم الأصلي لمخطط "الجناح الطائر"، وطلاء جسم الطائرة بالمواد الماصة للراديو، بالإضافة إلى نوع خاص من المحركات التي تحمي العادم النفاث. كل طائرة تحمل ما يصل إلى 27 طن من الأسلحة، بما في ذلك القنابل والصواريخ النووية. تقطع بي-2 مسافة دون التزود بالوقود أكثر من 11 ألف كيلومتر.

في المقام الأول، تم تصميم بي-2 لاختراق الدفاع الجوي. ومع ذلك، لم تتح لهذه الطائرة بعد فرصة لمقابلة خصم جدير. لأول مرة تم استخدامها خلال عملية الناتو في يوغوسلافيا، ثم قاتلت لاحقًا في العراق وأفغانستان وليبيا. في المجموع، لدى سلاح الجو الأمريكي اليوم 19 قاذفة من هذا النوع، على الرغم من أنهم كانوا سيشترون أكثر من مائة. ولا يوجد لدى البنتاغون خطط لاستئناف إنتاج "الشبح" حاليًا. والسبب هي أنه حتى الأمريكيون لا يستطيعون تحمل تكلفة بي-2. في عام 1998، قدرت تكلفة قاذفة واحدة بمليار دولار، ومع الأخذ في الاعتبار تكاليف البحث والتطوير، كلفت كل بي —2 الدائرة العسكرية أكثر من ملياري دولار. هذه هي أغلى طائرة في تاريخ الطيران العالمي.

© AFP 2019 / HO-DOD قاذفة "بي-2 سبيريت" تلقي قنبلة "بي61-11"

القاذفة الأثقل:

قاذفة القنابل الروسية تو-160 هي حامل الرقم القياسي العالمي المطلق من حيث التسلح. ترفع "البجعة البيضاء" 45 طناً من القنابل والصواريخ في الهواء (بي —2 — 27 طناً ، بي —1 — 34 طناً ، بي- 52 — 22 طناً). يبلغ أقصى وزن للإقلاع في تو-160 — 275 طنًا ، وهو أيضًا أكبر بكثير من وزن المنافسين. بالإضافة إلى ذلك، فإن "الاستراتيجية" الروسية لديها أقوى المحركات بين الطائرات من فئتها، وتصل إلى سرعة 2300 كيلومتر في الساعة — وهذا هو أفضل مؤشر للقاذفات.

وتم استخدام تو-160 في ظروف القتال الحقيقي في سوريا. من 17 إلى 20 نوفمبر عام 2015 شنت "البجعات البيضاء" غارات بصواريخ مجنحة خي-555 على مواقع "داعش". واستخدمت أكثر من مرة في الحملة السورية. تمتلك القوات الجوية الروسية حاليًا 16 قطعة من تو-160 وتو-160إم1. ويخطط لتحديث القاذفة في إطار برنامج التسلح الحكومي للفترة 2018-2025، إلى الإصدار إم2. ستحصل الطائرات على أنظمة حوسبة جديدة وأنظمة جديدة على متنها، وأجهزة تحكم، ونظام الملاحة بالقصور الذاتي الحر، ووسائل الحرب الإلكترونية ونظام حديث لإدارة الأسلحة.

© Sputnik . Maxim Tumanov طائرة "تو-160"

الأكثر خبرة:

ستظل القاذفة الاستراتيجية بي-52، التي دخلت الخدمة في عام 1955، الطائرة القاذفة بعيدة المدى الرئيسية لسلاح الجو الأمريكي حتى عام 2040 على الأقل. يوجد لدى الأمريكيين — 70 قطعة من بي-52إن. نصف قطر القتال أكثر من سبعة آلاف كيلومتر، والسرعة تصل إلى 950 كيلومتر في الساعة. تأخذ كل منها على متنها 31.5 طن من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك القنابل الدقيقة والصواريخ.

لأول مرة تم استخدام B-52 خلال حرب فيتنام. خلال عملية Linebacker II في عام 1972 ، قامت هذه القاذفات ب 1229 طلعة جوية في 12 يومًا وأسقطت أكثر من 15000 طن من القنابل على هانوي وهايفون وغيرها من الأهداف في شمال البلاد. تم إسقاط 15 قاذفة بي-52 بواسطة الصواريخ المضادة للطائرات. وفقدت الولايات المتحدة خلال الحرب، 30 قاذفة. B-52 عملت في العراق ، أفغانستان ، يوغوسلافيا ، قصفت منشآت "داعش" في سوريا. وفي نهاية يونيو 2019، شاركت طائرة B-52 في اختبارات الصاروخ التكتيكي الجديد الأسرع من الصوت AGM-183A.

© AP Photo / Randy Holt قاذفة القنابل "بي-52"

الأكثر تنوعا:

تعتبر القاذفات الأسرع من الصوت تو- 22إم3 "جنود متنوعة" في مجال الطيران بعيد المدى في روسيا. وقد تم تصميمها لأداء مهام قتالية في مسارح الحرب البرية والبحرية، ويمكنها تدمير الأهداف المتنقلة والثابتة، والمنفردة والمواقع بالصواريخ والقنابل ليلا نهارا، في ظروف أرصاد جوية بسيطة ومعقدة. السرعة تصل إلى 2200 كيلومتر في الساعة، والمدى هو 6800 كيلومتر. تأخذ على متنها 12 طنا من القنابل والصواريخ. لدى سلاح الجو الروسي 61 قطعة من هذا النوع. القاذفة الواعدة التي يتم العمل على تطويرها تو-22إم3إم ستتمكن من استخدام صواريخ جديدة "جو سطح" خي-32، التي دخلت الخدمة في عام 2016.

© Sputnik . Министерство обороны РФ ضربات جوية لطائرات "تو-22 إم 3" الروسية على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا

تم استخدام تو-22إم3 عام 1988 في أفغانستان: ضربت مواقع العدو بقنابل بثلاثة أطنان. في الشيشان، ضربت مجموعات من المسلحين، وألقت قنابل إضاءة على غروزني، وكان ذلك ضروريًا لاستخدام أسلحة دقيقة من قاذفات خط المواجهة من طراز سو-24. في الحرب التي استمرت خمسة أيام في أوسيتيا الجنوبية، هاجمت تو-22إم3 مستودعات الذخيرة التابعة للجيش الجورجي، وقصفت المطارات العسكرية. من 17 نوفمبر 2015، وهي تشارك في العملية في سوريا.

© Sputnik . Maxim Bogodvid طائرة قاذفة "تو-22إم3إم"

الأكثر تعددا:

قاذفة النفاثة الصينية Xian H-6 هي نسخة مرخصة من طراز تو-16 السوفيتية. لدى سلاح الجو وسلاح جيش التحرير الشعبي الصيني 170 طائرة من هذا النوع في إصدارات مختلفة. على حسب التعديل، فإنها تحمل ما يصل إلى تسعة أطنان من القنابل، بما في ذلك صواريخ كروز الحرارية "جو جو" و"جو سفينة". في التعديل الأخير لـ Xian H-6K ، والذي دخل الخدمة في عام 2011 ، تم تحديث المحركات، وإلكترونيات الطيران، ومآخذ الهواء، وقمرة القيادة. نصف قطر القتال هو ثلاثة آلاف كيلومتر.

زاد الحمل القتالي على H-6K إلى 12 طن. تصل صواريخ كروز CJ-10A الجديدة إلى سرعات تصل إلى 1000 كيلومتر في الساعة وتضرب أهدافًا على مسافة تصل إلى 2500 كيلومتر من نقطة الإطلاق. وبالتالي ، يمكن للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني أن تضرب أي جسم من شبه الجزيرة الكورية. والقاذفات المنتشرة في منطقة قوانغتشو العسكرية قادرة على مهاجمة أهداف في جزيرة غوام الأمريكية.