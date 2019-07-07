الولايات المتحدة تدعو ألمانيا لنشر قواتها البرية في سوريا

وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، جيمس جيفري، في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاج" (Welt am Sonntag): "تدعو الولايات المتحدة ألمانيا لإرسال قواتها البرية".

وأضاف جيفري:

نحن نريد أن تحل القوات البرية الألمانية محل عسكريينا جزئيا.

وأشار المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى أنه يمكن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي بمساعدة القوات السورية، ولكن يجب أن يكون أيضا وجود دولي لدعم الطيران واللوجستيات والتدريب والمساعدة التقنية.

وكان قد أعلن البيت الأبيض في أبريل نيسان أنه يعمل على ضمان وجود الأوروبيين بعدد أكثر من الأمريكيين في الوحدة العسكرية المتبقية في الغرب في سوريا.