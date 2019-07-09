بالفيديو: عرض عسكري مهيب للقوات الجوية البيلاروسية

نظمت بيلاروسيا عرضا عسكريا بذكرى عيد الاستقلال في العاصمة مينسك بمشاركة رئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو والقيادة العليا للجيش وآلاف العسكريين الذين قدموا للمشاهدين عرضا هو الأكبر منذ سنوات.

وكان للطائرات والمروحيات والمقاتلات البيلاروسية حصة من العرض العسكري والتي أظهرت من خلالها الأسطول الجوي الذي تمتلكه بيلاروسيا.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" مقطع فيديو للعرض الجوي الذي أقيم فوق سماء العاصمة البيلاروسية مينسك تكريماً ليوم استقلال البلاد والذكرى الخامسة والسبعين لتحرير الجمهورية من الغزاة النازيين.

ومن أهم الطائرات المشاركة في الحدث المقاتلتان البيلاروسيتان Su-27 و MiG-29 بالإضافة إلى طائرة النقل العسكري "إيل 76" وقاذفات الجيل الجديد Su-34 وطائرات الهليكوبتر الهجومية "كا 52" و"سو 30 أس أم" وغيرها من المروحيات والطائرات التابعة للقوات الجوية البيلاروسية.

وختم العرض العسكري بواسطة طائرات "إيل 39" التي أطلقت دخان ملونا يرمز إلى العلم البيلاروسي.