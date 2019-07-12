لماذا تحظى طائرة "ياك-130" بإقبال كبير

فمثلا، تستأثر هذه الطائرة، وهي طائرة التدريب والقتال، باهتمام القوات الهندية. وحسب معلومات "ميلتري ووتش"، فإن القوات الجوية الهندية التي تملك 310 طائرات تدريب حاليا تحتاج إلى المزيد منها. ولأن الكثير من مقاتلات القوات الجوية الهندية من صنع روسي فإن طائرة "ياك-130" تعتبر أمثل وأنسب طائرة لتدريب الطيارين الهنود.

يشار إلى أن طائرة "ياك-130" تحظى بإقبال كبير في روسيا وخارجها لقدراتها العالية وبساطة تشغيلها، مع العلم أنه يمكن استخدام هذه الطائرة كطائرة قتالية أيضا. يذكر أن بإمكانها حمل 3000 كيلوغرام من الأسلحة والذخائر.