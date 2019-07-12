السعودية والإمارات تبديان اهتمامهما بسفن "غيبارد" و"كراكورت" الروسية

وذكرت وسائل الإعلام الروسية نقلا عن إدارة مصنع زيلينودولسك المتخصص ببناء السفن أن ضباطا تابعين للملحقية العسكرية لكل من نيجيريا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أبدوا اهتمامهم بهذه السفن العسكرية، بالإضافة إلى ضباط من تايلاند وفيتنام.

وأشار المتحدث باسم المصنع الروسي للمتخصص ببناء السفن إلى أن وفودا دبلوماسية عسكرية من دول عدة اطلعت على مشاريع سفن "غيبارد" و"كراكورت" ومنها السعودية والإمارات ونيجيريا وتايلاند وناميبيا وغانا وفيتنام ونيجيريا وغيرها خلال معرض الصالون البحري الدولي، المقام في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقال المتحدث باسم المصنع: "كان هناك اهتمام خاص للزائرين بفرقاطة " غيبارد" وسفن المزودة بصواريخ صغيرة للمشروع 22800 وسفن الدوريات 22160 وزوارق التحويل 21980 وقوارب الهبوط A223".

ويقام معرض الصالون البحري الدولي التاسع في الفترة الممتدة من 10 يوليو/تموز إلى 14 يوليو في سان بطرسبورغ ويشارك فيه 353 شركة بما في ذلك 28 شركة أجنبية من 19 دولة.