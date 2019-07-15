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15:12 15 يوليو/ تموز 2019
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    ميغ 25 السوفاتية في معرض الطائرات العسكرية

    أسرع 5 طائرات عسكرية موجودة في الخدمة (صور)

    © Sputnik . Vitali Arityounov
    رصد عسكري
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    قطعت شركات صناعة الطائرات شوطا كبيرا منذ تطوير أول محرك نفاث في منتصف القرن العشرين.

    واحتلت المركز الأول في القائمة المركبة الفضائية دون طيار من نوع بوينغ "إكس-37"، فقد أجرت خمس رحلات فضائية رسمية منذ العام 2010، وأدت مهام مختلفة، حيث تدخل الطائرة الغلاف الجوي للأرض من الفضاء بمعدل سرعة يبلغ 16 ضعفا من سرعة الصوت.

    تجدر الإشارة إلى أن واضعي القائمة وضعوا هذه الطائرة إلى المركز الأول، لأن بوينغ "إكس-37"، على عكس المشاركين الآخرين في التصنيف، ليست طائرة مقاتلة.

    بوينغ إكس-37
    NASA/Marshall Space Flight Center
    بوينغ إكس-37

    وفي المركز الثاني في القائمة جاءت المقاتلة السوفيتية "ميغ-25"، حيث اختيرت الأسرع في الخدمة، وتصل سرعة الطيران المعتادة إلى 2.8 ماخ، لكن يمكن تسريعها أكثر من 3.2 ماخ، "وهذا ليس سيئا بالنسبة للطائرة التي أقلعت لأول مرة في عام 1964"، كما نقل مؤلف المقالة على موقع "وي إر ذا مايتي" الأمريكي.

    المقاتلة الاعتراضية ميغ-25
    © RIA Novosti . Skrinnikov
    المقاتلة الاعتراضية "ميغ-25"

    والثالثة في القائمة هي المقاتلة الأمريكية "إف-15 سترايك إيغل" التي قامت بأول رحلة لها في نهاية عام 1986، وتستطيع الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 2.5 ماخ، والقيام بضربات صاروخية.

    مقاتلة إف-15
    © REUTERS / Yuriko Nakao
    مقاتلة "إف-15"

    وجاءت المقاتلة السوفيتية والروسية "ميغ 31" الاعتراضية الرابعة في القائمة، حيث قامت بأول رحلة في سبتمبر/أيلول 1975، على علو منخفض، وتصل سرعتها القصوى المسموح بها إلى 1500 كم/ساعة، وعلى علو شاهق 3400 كم/ساعة.

    مقاتلة ميج 31
    © Sputnik . Pavel Lisitsyn
    مقاتلة ميج 31

    واحتلت المقاتلة من الجيل الرابع "سو-27" المركز الخامس في التصنيف، وكانت أول رحلة لها في مايو 1977 وهي تعمل منذ عام 1985، السرعة القصوى على ارتفاع 11000 كيلومتر هي 2500 كم/ساعة.  ويوجد في ترسانة سلاح الجو الأمريكي أربع طائرات من طراز "سو-27" تستخدم لتدريب الطيارين.

    مقاتلات سو-27
    © Sputnik . Alexey Malgavko
    مقاتلات "سو-27"

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    طائرات, أمريكا, روسيا
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