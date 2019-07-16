بالصور... مدرعة روسية تتحمل انفجار لغم مضاد للدبابات

انتشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدرعة روسية، أصيبت بأضرار في القسم الأمامي منها، ومع ذلك لم يصب الطاقم بأي أذى.

Бронеавтомобиль "Рысь" после встречи с миной в Сирии несколько лет назад. Экипаж и десант жив. Фото: https://t.co/nhFTjJJQQD pic.twitter.com/goA9gvl3JI — Komandante (@KomandanteS17) July 16, 2019

ووفقا لموقع "Lost Armour"، إن المدرعة هي من طراز " IVECO LMV M65"، وهي إيطالية المصدر، وقد اعتمدها الجيش الروسي، وتم استخدامها في سوريا.

وتتميز المدرعة بدرجة عالية من الحماية ضد الألغام والعبوات الناسفة، ويصل وزنها إلى حوالي 7100 كغ، وتتسع سائق وأربعة مقاتلين. ويمكنها حمل شحنة تصل إلى 27- كغ. وقوة المحرك 190 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 110 كم في الساعة.