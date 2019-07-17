11 معلومة عن الطائرة التي نقلت صواريخ "إس 400" إلى تركيا 

تواصل روسيا شحن مكونات منظومة الدفاع الجوي "إس 400" إلى تركيا، مستخدمة طائرات النقل العسكري العملاقة أنتونوف "آن 124" المعروفة بـ"روسلان".

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الثلاثاء 16 يوليو/ تموز، وصول الرحلة رقم 10 لطائرات النقل العسكري الروسية، التي تحمل الصواريخ الروسية إلى قاعدة "مورتد" الجوية في أنقرة، بينما لم يتم الكشف عن عدد الطائرات المطلوبة لنقل هذه المنظومة.

An Antonov An-124 Ruslan "Condor" Strategic Airlifter with a HAL Tejas TD-1 Technology Demonstrator that first flew on 4 January 2001. pic.twitter.com/9bwShAprqT — Indian Defence Facts (@indiandefence11) May 25, 2019

وقالت صحيفة "ديلي صباح" التركية إن الطائرة المستخدمة في نقل "إس 400" هي "آن - 124" روسلان، التي تعد ثاني أضخم طائرة نقل عسكري في العالم بعد الطائرة الروسية أنتونوف "آن 225"، وتعتمد عليها القوات الجوية الروسية في نقل العتاد العسكري والجنود إلى مواقع تبعد آلاف الكيلومترات من قواعد انطلاقها، كما تستخدمها دول أخرى لذات الغرض.

شارك في إنتاج الطائرة مصممو الطائرات السوفيت في روسيا وأوكرانيا، وتم الكشف عنها عام 1982، ودخلت الخدمة عام 1986، وصنعت منها 55 طائرة، مازال 40 منها في الخدمة، حتى الآن، بحسب موقع "ميليتري فاكتوري".

Antonov An-124 Condor heavy transport plan belonging to Russian Air Force, landed in at Simón Bolívar International Airport - Caracas. pic.twitter.com/NUtyUxL9Ap — Kyle Andrew Brown (@kylemillennial) March 28, 2019

وتستخدم الطائرة روسيا وأوكرانيا وليبيا والإمارات وبريطانيا، ويتكون طاقمها من 6 أفراد ويمكنها نقل 350 جنديا، وبها مساحة شحن معدات أبعادها (36*6.4*4.4).

2 #RuAf Antonov An-124 would be ready to take off from #Migalovo Air Base to #Turkey to deliver the 1st S-400 system that will be installed on a position of an air base under construction near #Ankara. #Turkey #Russia pic.twitter.com/b1pFUk8tIu — Strategic News (@StrategicNews1) July 9, 2019

ويصل وزن الطائرة فارغة 175 طنا، ووزنها عند الإقلاع 405 أطنان، وتحلق بسرعة 865 كم/ الساعة على ارتفاع يصل لـ 12 كم.

وطول الطائرة 69.1 متر، وارتفاعها 20.78 متر، والمسافة بين طرفي الجناحين 73.3 متر، وأكبر مدى للطائرة 16000 كم، ينخفض إلى 12 ألف عندما تكون حمولتها 40 طنا، ولا يتجاوز 4500 كم بحمولتها القصوى (150) طنا.

First batch of equipment of #S400 missile defense system is being unloaded from a Russian #Antonov AN-124 Ruslan transport aircraft at Murted Air Base in #Ankara, #Turkey on July 12, 2019 as S-400 hardware deployment started. 🇹🇷 pic.twitter.com/6cyRppYTV4 — Dr. İsa Burak GONCA (@IsaBurakGonca) July 12, 2019

توقف إنتاج الطائرات الجديدة من هذا الطراز في عام 2013، ويزيد حجمها بنسبة 25 % عن طائرة الشحن العسكري الأمريكية "سي 5 غالاكسي".

يطلق حلف شمال الأطلسي على الطائرة اسم "كوندور"، بحسب موقع "ميليتري توداي"، الذي أوضح أن الهدف من صناعة الطائرة كان امتلاك طائرة نقل عسكري بعيدة المدى، يمكنها نقل كميات كبيرة من العتاد الحربي، والجنود إلى مناطق بعيدة.

ℹ️Daha erken saatlerde gözümden kaçmış. Meğerse S-400 teslimatı için gelen uçakların üçü de Antonov An-124 değilmiş. TRT Haber muhabirinin beni yanıltmasına izin vermişim (2x An-120 1x An-240 gelecek diyordu).



❗️Neyse inen uçaklar:

•RA-82038

•RA-82014

•RA-76363 (Il-76 EMCON) pic.twitter.com/WFexxySfjm — Chagatai Kurtoglu (@CagataiTemuchin) July 12, 2019

وأوضح الموقع أن عدد كبير من الطائرات الموجودة في الدول الخمس، حاليا، يتم استخدامها للنقل التجاري، بينما تحتفظ القوات الجوية الروسية بعدد منها للاستخدامات العسكرية.

وتعد روسيا هي الدولة الوحيدة، التي تستخدم الطائرة في الأغراض العسكرية.

بينما توقف إنتاج الطائرة في تسعينيات القرن الماضي، عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، إلا أنه يمكن استئناف إنتاجها في المستقبل.

وأوضح الموقع أن الطائرة مجهزة لنقل جميع المركبات المدرعة الروسية، والمروحيات، كما يمكنها حمل أنواع أخرى من الأسلحة، التي أبرزها نقل صواريخ "إس 400" إلى تركيا.