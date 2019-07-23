وتركز روسيا إبان تقوية قواتها المسلحة على إنشاء أنواع جديدة من السلاح الاستراتيجي وتطوير وتحديث الأسلحة المتوفرة وإنتاج ما هو جديد في عالم التقنيات العسكرية.

وتقوم روسيا بتطوير التقنيات العسكرية إدراكا منها، وفقا لـ"ذي ناشيونال إنترست"، أن حروب المستقبل تشبه ما يجري في سوريا حاليًا . ولذلك تعطي روسيا تطوير التكنولوجيا العسكرية أولوية قصوى، وتسعى، مثلا، إلى تزويد قواتها المسلحة بالمزيد من الطائرات المسيرة دون طيار.

وتملك روسيا ثاني أكبر أسطول من الطائرات المسيرة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب "ذي ناشيونال إنترست" فإن روسيا تملك نحو 4000 طائرة مسيرة.

كما تحرص روسيا على تزويد قواتها المسلحة بالتقنيات الروبوتية والتقنيات المزودة بالذكاء الاصطناعي.