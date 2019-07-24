روسيا "تشوش" على مقاتلات "إف-22" و"إف-35" عند مشارف سوريا

أشارت معلومات إلى فقدان اتصال نظام "جي بي إس" لدى طائرات أقلعت من مطار تل أبيب في نهاية الشهر الماضي.

وذكرت جريدة "بريكينغ ديفينس" نقلا عن معلومات الاتحاد الدولي لطياري شركات الطيران أن عدة طائرات فقدت الاتصال بنظام "جي بي إس" لتحديد الموقع عن طريق الأقمار الصناعية أثناء قيامها برحلات من مطار تل أبيب في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب مصادر إعلامية أمريكية وإسرائيلية فإن عمل وسائل التشويش الإلكتروني الروسية التي تتصدى للطائرات المسيرة التي يطلقها الإرهابيون في سوريا هو سبب فقدان الاتصال بنظام "جي بي إس". كما يؤثر "التشويش" الروسي على مقاتلات "إف-22" و"إف-35" الأمريكية التي تحلق في سماء منطقة الشرق الأوسط وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

وفي ظن "ناشيونال إنترست" فإن روسيا تتقدم على الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الحرب الإلكترونية وتسيطر على هذا المجال.