ميزانيتها 81 مليار دولار.. 18 معلومة عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 29 يوليو / تموز، ترشيح جون راتكليف، لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، ليحل محل المدير الحالي، دان كوتس، الذي سيغادر منصبه في 15 أغسطس / آب، ليكون مسؤولا عن مجتمع الاستخبارات الأمريكي، الذي يضم 16 وكالة استخباراتية.

وتعد وكالة الاستخبارات الوطنية، الجهة الرئيسية، التي تتولى التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، الأخرى، التي يصل عددها إلى 16 جهازا استخباراتيا، يعمل كل منها بطريقة منفصلة، ويطلق عليها جميعا "مجتمع الاستخبارات الأمريكية".

You want to end terrorism, stop funding the terrorists.

Save Trillions of taxpayer money & stop their false flag ops.



There's more than the CIA and FBI: The 17 agencies that make up the U.S. intelligence community. https://t.co/cLDqAbbez8 — Yo-G (@TheRealYoG) December 29, 2017

ورغم سرية المعلومات الخاصة بطريقة عمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية، إلا أنها تمتلك ميزانية هائلة، بحسب الموقع الرسمي لوكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية "دي إن آي"، التي ذكرت أن ميزانيتها في 2018، كانت 81.5 مليار دولار، بينما أوردت صحيفة "لوس أنغلوس تايمز"، عدد الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، التابعة لمجتمع الاستخبارات، الذي تدير وكالة "الاستخبارات الوطنية".

#f2b



That's been my July.

see:

Did Trump Just Threaten to Attack Iran With Nukes?https://t.co/jJ9ybdo81N



Up until 6 days ago, I was wondering whether Trump dared aliens (who caused the LA earthquakes), but no. I had to learn from Ritter, a Marine Corps Intelligence Officer. — Brian Gerlach (@BrianGerlach2) July 31, 2019

1- ميزانية مجتمع الاستخبارات الأمريكي عام 2018 كانت 81.5 مليار دولار، بحسب الموقع الرسمي لمدير مكتب الاستخبارات الوطنية.

2- وكالة الاستخبارات الوطنية، وتعرف بمكتب مدير الاستخبارات الوطنية (دي إن آي)، وهو المسؤول عن جميع الوكالات الأخرى الـ16، ومديره يتولى منصب مستشار الرئيس.

What the change at the Office of the Director of National Intelligence means https://t.co/NqXmROKTHt pic.twitter.com/2gBgYlYK85 — Mark Young (@MarkYoungTruth) July 30, 2019

3- وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تعد الأشهر عالميا، وتدير عمليات التجسس على الدول الأجنبية وتنفيذ عمليات سرية تشمل دعم مجموعات معارضة في دول أخرى، وحتى عمليات التلاعب في انتخابات دول أخرى، أو تنفيذ عمليات لعزل قادة دول غير موافقين لسياسة واشنطن.

Iran has detained 17 Iranian citizens accused of acting as spies for the United States Central Intelligence Agency, according to the country's Ministry of Intelligence https://t.co/McuA6N8TNG — CNN International (@cnni) July 22, 2019

4- وكالة الأمن القومي (إن إس إيه)، تمتلك أضخم بنية تكنولوجية في مجتمع الاستخبارات الأمريكي، وتتولى مسؤولية مراقبة المعلومات وفك الشفرات الخاصة بالاتصالات وتبادل المعلومات لدول أجنبية، إضافة إلى دورها في حماية أمن المعلومات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذاع صيتها عالميا بعد تسريبات إدوارد سنودن عام 2013، الذي كان متعاقدا معها.

Operation Ivy Bells was a joint United States Navy, CIA, and National Security Agency (#NSA) mission whose objective was to place wire taps on Soviet #underwater communication lines during the #ColdWar. pic.twitter.com/gFx2ILGEJt — Martha Pereira Marques ( Be happy my friend) (@MartaPereiraMa3) July 31, 2019

5- وكالة استخبارات الدفاع (دي آي إيه)، أهم وكالة استخباراتية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، وهي المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية عن الجيوش الأجنبية، بدعم من مكاتب الاستخبارات في الأفرع الأخرى للجيش الأمريكي.

وتتقاسم تلك الوكالة معلوماتها مع قادة الجيش، والمحاربين، وواضعي السياسات الدفاعية، بهدف منع العدو من الانتصار في الحروب.

"Quantitative analysis of syntax can aid entities like the Defense Intelligence Agency in its annual worldwide #threatassessment, which evaluates the military capabilities and political intents of nation-states and regional actors."



Learn more: https://t.co/KACLNR161J pic.twitter.com/XcHTPztPiY — DoD_HDIAC (@DoD_HDIAC) July 24, 2019

6- مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ويجمع بين سلطة تنفيذ القانون وجمع المعلومات الاستخباراتية لحماية الولايات المتحدة الأمريكية من الإرهاب والهجمات الإلكترونية، وعمليات التجسس الأجنبية في الداخل، وتكون مسؤولة عن قائمة الإرهاب، والمشاركة في استجواب العناصر الإرهابية بالغة الخطورة، وفي بعض الأحيان يحدث تداخل في اختصاصاتها مع الـ"سي آي إيه".

#DYK the FBI has field offices all over the country and those offices are on Twitter, too? Find your local field office here: https://t.co/u6cFFJVK96. You can look them up on Twitter and start following them today for local updates. — FBI (@FBI) July 27, 2019

7- مكتب الاستخبارات والأبحاث (آي إن آر)، يتبع وزارة الخارجية الأمريكية، ويقوم بجمع وتحليل المعلومات عن جهات خارجية، وتقديم تقارير لوزير الخارجية والدبلوماسيين الآخرين، إضافة إلى عمل استطلاعات رأي خارجية، وتحليل القضايا، التي يمكن أن تعوق سياسة واشنطن الخارجية.

Agency 6.Department of State Bureau of Intelligence and Research #TrumpLiesAboutAgencies : the U.S. intelligence community #ThursdayThoughts pic.twitter.com/BwBbG3Gyma — 🇺🇸★𝕄𝕣. 𝔼𝕝𝕚𝕒𝕤★🏳️‍🌈 (@TheEliasRework) July 6, 2017

ويختص المكتب بمتابعة عمليات الاتجار بالبشر، والمخدرات والتهريب، ويعد من أصغر الوكالات الاستخباراتية في أمريكا، وكانت تقاريرها بشأن أسلحة العراق للدمار الشامل، من بين أكثر التقارير خطأ في هذا الشأن.

8- مكتب الاستخبارات والتحليل (أو آي آند إيه)، يتبع وزارة الأمن الداخلي (دي إتش إس)، وهو مسؤول عن الأمن الداخلي وحالات الطوارئ، وأمن الحدود، وأمن النقل، إضافة إلى الأمن الحيوي ضد الفيروسات المميتة مثل "إيبولا" وفيروس "سارس".

Which strategic goals within the Department of Homeland Security’s Office of Intelligence and Analysis Strategic Plan do fusion centers and the ITACG directly support and how? https://t.co/bdxiP8iYct — Quality Homework Help (@assignments247) April 1, 2019

9- مكتب الاستخبارات الوطنية التابع لإدارة مكافحة المخدرات (دي إي إيه)، ويتولى مهام تعقب تجارة المخدرات في الداخل وعبر الحدود، وخاصة "الهيروين".

Agency 8.Drug Enforcement Administration /Office of National Security Intelligence #TrumpLiesAboutAgencies Trump is a liar #ThursdayThoughts pic.twitter.com/Z4g4NiEIN0 — 🇺🇸★𝕄𝕣. 𝔼𝕝𝕚𝕒𝕤★🏳️‍🌈 (@TheEliasRework) July 6, 2017

10- مكتب الاستخبارات والأبحاث (أو آي آند إيه)، التابع لوزارة الخزانة، كان مختصا في البداية بمكافحة الفساد التجاري، وتوسعة مهامه ليشمل مكافحة مصادر تمويل الإرهاب، ومنع الدول الخاضعة لعقوبات أمريكية من القيام بعمليات غسيل أموال، إضافة إلى مكافحة الأموال التي يمكن استخدامها في عمليات استخباراتية أجنبية، عن طريق إداخالها في النظام المالي للولايات المتحدة الأمريكية.

New blog post! Department Of The Treasury, Office of Intelligence and Analysis- Spring 2014 Student Volunteer http://t.co/DmXU6MziNL vo... — UMCP CCJS Advising (@CCJSAdvising) November 22, 2013

11- مكتب الاستخبارات المضادة التابع لوزارة الطاقة الأمريكية (أو آي سي آي)، وكانت مهمته جمع المعلومات عن البرامج النووية السوفيتية، ثم أصبح مختصا بتقديم المعلومات التقنية عن الأسلحة النووية للدول الأخرى، وأمن الطاقة والتكنولوجيا والطاقة النووية.

I was curious why this was going to the department of energy and this is probably relevant: Department of Energy has an Office of Intelligence and Counterintelligence. https://t.co/8E4oRR8TWw — Miles Larson (@legisleuth) April 7, 2018

12- وكالة الاستخبارات الجغرافية (إن جي إيه)، تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وتعد المصدر الرئيسي للمعلومات الجغرافية الخاصة بطبيعة الأرض، والتغيرات الصناعية، التي تحدث ببعض مناطقها، وعلاقتها بالأنشطة العسكرية.

وتعرف أيضا بـ"جي إي أو آي إن تي"، ويكون لها دور في رسم الخرائط العسكرية المتعلقة بالمهام عالية الدقة، إضافة إلى مكافحة الكوارث الطبيعية.

13- مكتب الاستطلاع الوطني (إن آر أو)، ظل يعمل في سرية لمدة 31 عاما، حتى تم الكشف عن أنشطته عام 1992، وهو المسؤول عن عمليات الاستطلاع بواسطة الأقمار الصناعية، ويقدم للبنتاغون، والـ"سي آي إيه"، معلومات مفصلة لكافة طرق الملاحة حول العالم، إضافة إلى وسائل الإنذار المبكرة من إطلاق صواريخ على الأراضي الأمريكية، إضافة إلى أنشطة مكافحة الإرهاب.

ومن الناحية المدنية، يقدم مكتب الاستطلاع الوطني الدعم الخاصة بتفادي الكوارث الطبيعية ودعم الأبحاث البيئية.

In the Defense News Minute for April 12: THAAD missile defense systems will head to Europe for the first time this summer. Also, could the National Reconnaissance Office join the new Space Force? #THADD #Spaceforce pic.twitter.com/McEt1gitoI — Defense News (@defense_news) April 12, 2019

14- الاستخبارات الجوية والاستطلاع، هي تابعة للقوات الجوية الأمريكية، ومسؤولة عن استخدام الطائرات دون طيار، وأنشطة فك الشفرات الخاصة بالقوات الجوية، ويمتلك قدر هائل من البيانات.

"In 2013, the U.S. Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) Agency was streaming over 7... https://t.co/xCnVDnkjpP — John W. Whitehead (@JohnW_Whitehead) January 11, 2017

15- استخبارات الجيش، هي فرع بالجيش الأمريكي مسؤول عن اعتراض الاتصالات الإلكترونية العسكرية، ورسم الخرائط الخاصة بمواقع القوات الأجنبية، وتقديم الدعم للقوات المحاربة في ميادين القتال.

US Army N158CL EO-5C intelligence, surveillance, and reconnaissance platform over South Korea. 3rd Military Intelligence Battalion South Korea. pic.twitter.com/D96fo8c2I3 — redandblackattack (@redanblacattack) April 1, 2018

16- الاستخبارات البحرية (أو إن آي)، يراقب تطور القدرات القتالية، لأساطيل الدول المعادية، إضافة إلى دورها في مراقبة حركة الملاحة التجارية المدنية لمراقبة عمليات التهريب البحري.

OTD in USN history (1882): "Secretary of the Navy William H. Hunt (Jan. 7, 1881 to April 16, 1882), creates the Office of Naval Intelligence (ONI) with General Order No. 292."



(Info: USN) pic.twitter.com/RzcMGDqYt3 — AncientSubHunter (@AncientSubHunt) March 23, 2018

17- استخبارات مشاة البحرية الأمريكية (إم سي آي إيه)، تقوم برسم الخرائط البحرية، واعتراض الإشارات الإلكترونية المعادية، وتحليل البيانات والصور، ومكافحة العمليات الاستخباراتية المضادة.

Microsoft wins 1,76b USD deal with the US DoD to supply software and services to the DoD, Coast Guard and Intelligence services https://t.co/tBvZII3FuK — Maaike Verbruggen (@M__Verbruggen) January 14, 2019

18- استخبارات حرس الحدود (سي جي آي)، تضم جزء من الجيش وجزء من وزارة الأمن الداخلي، وهي مسؤولة عن حماية 160 ألف كيلومترا، من السواحل والحدود.