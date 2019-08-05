اقتراب طائرة حربية أمريكية من القاعدة الروسية في سوريا

أجرت طائرة حربية أمريكية، اليوم الاثنين، استطلاعًا بالقرب من القاعدة البحرية في ميناء طرطوس السوري.

ووفقا لبيانات موقع "PlaneRadar"، فقد أقلعت طائرة الاستطلاع المضادة للغواصات والتابعة للبحرية الأمريكية من طراز "P-8A Poseidon" من قاعدة سيغونيلا التابعة لحلف الناتو في جزيرة صقلية.

12:10 мск.

Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸 (VP-9|PD| 'Golden Eagles'.), взлетевший с авиабазы Сигонелла🇮🇹, с бортовым номером 169329, производит патрулирование в восточной части акватории Средиземного моря. pic.twitter.com/jmguzaAN8N — PlaneRadar (@ua4wiy_) August 5, 2019

وفي الساعة 12:10 (في توقيت موسكو) تم ملاحظتها في في الجزء الشرقي من البحر المتوسط. وقد كانت على ارتفاع 9.4 كم فوق سطح الأرض وطارت بسرعة 946.2 كم في الساعة.

وفي الساعة 12:15 (في توقيت موسكو) تمت ملاحظة الطائرة بالقرب من مدينة طرطوس السورية.

ويشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأت طيارات الاستطلاع الأجنبية تظهر بشكل متزايد بالقرب من روسيا والقواعد الروسية في سوريا.

حيث في الأسبوع الماضي وحده، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، لوحظت 39 طائرة استطلاع أجنبية بالقرب من الحدود الروسية. وقد تم اعتراضها من قبل المقاتلات الروسية 12 مرة لمنع الانتهاكات.

على الرغم من دعوات وزارة الدفاع الروسية، يرفض البنتاغون وقف عمليات الاستخبارات على الحدود الروسية.