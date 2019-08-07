تدمير طائرة أوكرانية ثالثة في ليبيا

في 6 أغسطس/آب، تم تدمير طائرة النقل الأوكرانية إيل-76 في مدينة مصراتة الليبية، بحسب وكالة المصدر.

على مدار الأسبوعين الماضيين، تعد هذه ثالث طائرة أوكرانية تدمر في ليبيا.

وفقا للوكالة، يوم الثلاثاء، تم ضرب إيل-76 من قبل سلاح الجو في الجيش الوطني الليبي بقيادة المارشال خليفة حفتر. وقال الجيش إن الطائرة كانت تنقل أسلحة لحكومة الوفاق الوطني.

وأشارت إلى أن تدمير الطائرة كان بمثابة تحذير للدول الأجنبية التي تدعم حكومة الوفاق الوطني.

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية الهجوم على إيل-76، مشيرة إلى أن الضربة كانت من طائرات مسيرة، كما أفاد موقع "سترانا.وا". في الوقت نفسه، يدعي الجانب الأوكراني أن هناك مساعدات إنسانية على متنها لتلبية احتياجات جمعية الهلال الأحمر الليبي.

وقالت الوزارة "نتيجة للهجوم، تم تدمير ذيل الطائرة، وأصيب مشغل طاقم الطائرة بجروح طفيفة، ودمرت وثائق جواز سفر الملاح".

تم إجلاء الطاقم بأكمله إلى مكان آمن. الآن يتم مناقشة مسألة عودة الطيارين إلى أوكرانيا.