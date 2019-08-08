سوريا... رصد سيارة تحمل سلاحا نادرا

ونشرت صحيفة روسية مؤخرا صورا تظهر فيها قطعة سلاح نادر هو مدفع "61-كا" عيار 37 ملم الذي تحمله سيارة "غي أ زي-3308 سادكو".

وصمم مدفع "61-كا" الذي يعتبر من الأسلحة النادرة في عصرنا الحديث لمكافحة الطائرات، ونجح في صد الهجمات الجوية خلال الحرب العالمية الثانية حيث كان يصيب الطائرات المهاجمة على بعد يصل إلى 3500 متر وارتفاع 2500 متر. وكان يطلق 170 قذيفة في الدقيقة.

وجرى استخدام مدافع "61-كا" ضد الأهداف الأرضية أيضا.

والأغلب ظنا أن مدافع "61-كا" وصلت إلى سوريا بعد الحرب العالمية الثانية من الاتحاد السوفيتي.