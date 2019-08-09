المدمرة الأمريكية "بورتر" تحت المراقبة الروسية في البحر الأسود

أعلن مركز المراقبة والدفاع الوطني الروسي، يوم أمس الخميس، أن قطع بحرية تابعة لأسطول البحر الأسود رافقت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية "بورتر" بعد دخولها مجال البحر الأسود.

وذكر مركز المراقبة في تقريره أن قطعا بحرية حربية تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي رافقت المدمرة الأمريكية بورتر بعد دخولها البحر الأسود.

وأشار التقرير إلى أن السفن الأمريكية القادمة إلى البحر الأسود مؤخرا هي تحت سيطرة ومراقبة السفينة التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.

يشار إلى أن المدمرة التي توجهت اليوم إلى البحر الأسود ستكون سادس مدمرة أمريكية تدخل إلى المنطقة في عام 2019، إذ شاركت المدمرة " كارني" في تموز/ يوليو الماضي، في مناورات "نسيم البحر" بين القوات الأمريكية والأوكرانية، وبمشاركة ممثلين عن 17 دولة أخرى.

يشدد التقرير على أن السفن الأمريكية تعمل في البحر الأسود وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية مونترو، التي تقيد بقاء السفن من الدول التي لا تطل على مياه هذا البحر بمدة قدرها 21 يوما.