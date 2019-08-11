المنظومة الصاروخية "فيكينغ" تصبح أقوى

تم تقديم مجمع الدفاع الجوي الروسي 9كي317إيه "فيكينغ"، والذي يعد نسخة التصدير من "بوك-إم3"، في أول هذه السنة لأول مرة. وتعتبر المنظومة التي يصممها المجمع الصناعي العسكري حاليًا واحدة من أفضل أنظمة الدفاع الجوي في العالم.

ومع ذلك، فإن المصممين لم يقفوا عند ذلك، وقد تم رفع السرية عن منصة الإطلاق 9أ383إيه هذا العام في المنتدى التقني العسكري الدولي "آرميا-2019". إنها مخصصة لنقل واستخدام صواريخ 9إم83إم إيه الموجهة المضادة للطائرات، والتي كانت تستخدم سابقًا في أنظمة الدفاع الجوي الأثقل من طراز "إس-300في".

المركبة القتالية مبنية على هيكل مجنزر مماثل لذلك الموجود في أنظمة "بوك"- "فيكينغ". وفقًا للمطورين، يمكن أن يصل مدى تدمير الأهداف الديناميكية الهوائية (الطائرات الإستراتيجية والتكتيكية، الطائرات المسيرة، المروحيات، إلخ) إلى 100 كم وارتفاعها 30 كم.

يتم إسقاط الصواريخ الباليستية على مسافات تصل إلى 40 كم وارتفاع يصل إلى 25 كم، على التوالي. في الوقت نفسه، يمكن توجيه صاروخين إلى هدف واحد في آن واحد. وتطلق بشكل عمودي.

ويوجد على منصة إطلاق واحدة أربعة صواريخ 9إم83إم إيه.

مدة إعداد الصواريخ للاستخدام هي 7.5 ثانية فقط. الفاصل الزمني بين إطلاق الصواريخ هو 1.5 ثانية.

كتلة منصة الإطلاق مع الصواريخ 50 طن. السرعة القصوى - 60 كم / ساعة. السرعة الاحتياطية - 500 كم. في الوقت نفسه، يبقى الوقود لمدة 6 ساعات من التشغيل. الطاقم- يتألف من شخصين.