تسعى الولايات المتحدة، في أي فرصة مناسبة، إلى الحصول على رادارات من صنع سوفييتي أو روسي - يتم شراء المعدات أو اغتنامها في العديد من النقاط الساخنة.

يستخدمها الأمريكيون لسنوات عديدة لتطوير الطائرات الشبح وتحسينها، وفقا للصحيفة الصينية "سينا".

كانت الرادارات الجديدة ردا على ظهور تقنيات التخفي، بدأوا في إنشائها في العديد من البلدان، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي ثم في روسيا في وقت لاحق. المثال الأول لمثل هذه المعدات هو رادار مدى العدادات الذي حاولت الولايات المتحدة الحصول عليه على الفور. تجري الاختبارات والتدريبات باستخدام معدات الحرب الإلكترونية الأجنبية باستمرار في المنطقة الشهيرة 51 في ولاية نيفادا، حيث توجد منصة "لتقييم التكنولوجيا الأجنبية" (تقييم المعدات الأجنبية، تتكدس الرادارات السوفيتية والروسية الصنع هناك)، بحسب الصحيفة.

لقد لعبت بالفعل دورًا في إنشاء طائرات مثل Lockheed Have Blue و F-117، وصاروخ كروز الشبح Senior prom وغيره من المنتجات التي تستخدم تقنيات التخفي.

منذ حوالي عام، أعلنت الولايات المتحدة عن شراء لرادارات 36دي6إم1-1 المستخدمة في نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" من أوكرانيا. من المعروف أن طائرة النقل الأوكرانية إيل-76 قد قامت، في يناير/ كانون الثاني، بتسليم بعض المعدات للأغراض العسكرية إلى مطار سولت لايك سيتي الدولي، وربما تكون قد سلمت هذه الرادارات.

ويستخدم الأمريكيون على نحو متزايد رادارات الأجيال الماضية كأهداف في ميادين اختبار الصواريخ الخاصة بهم.