الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف" يدخل المانش

دخلت السفن وسفن الإمداد التابعة للأسطول الشمالي إلى مضيق المانش، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للأسطول اليوم الخميس 15 أغسطس/آب.

وقادت الوحدة طراد الصواريخ "مارشال أوستينوف"، وشملت المجموعة أيضًا الناقلة البحرية "فيازما" وسفينة الإنقاذ "سي بي-406".

خلال اليوم، ستعبر السفن أضيق جزء من المانش- مضيق باس دي كاليه - وتواصل تحركاتها إلى الجنوب.

من المتوقع أن يشارك طاقم الطراد في سلسلة من التدريبات مع سفن تابعة للبحرية الروسية الأخرى، وكذلك مع القوات البحرية الأجنبية. كما يخطط لدخول موانئ الدول الأفريقية ومنطقة البحر المتوسط.

غادر الطراد "مارشال أوستينوف" سيفيرومورسك يوم 3 يوليو/تموز، وقطع حتى الآن أكثر من 4 آلاف ميل بحري. أولاً، شارك في العرض الرئيسي للبحرية في سانت بطرسبرغ، وبعد ذلك، شارك طاقم الطراد في مناورات البحرية"Ocean Shield - 2019"..

"مارشال أوستينوف" - السفينة الثانية من مشروع 1164 أتلانت. بنيت في حوض بناء السفن 61 كومونارا في نيكولاييف. لقد دخل الخدمة منذ عام 1986. تم التحديث الأخير للطراد في عام 2016.