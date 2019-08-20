البنتاغون ينشر فيديو لإطلاق صاروخ محظور بموجب معاهدة الصواريخ

صرح البنتاغون بأن الصاروخ أصاب الهدف بعد طيرانه لأكثر من 500 كيلومترا، في الوقت الذي تحظر فيه معاهدة (عدم الانتشار)، اختبار صواريخ يتراوح مداها بين 500 و 5.5 ألف كيلومتر.

التجربة أجريت في 18 أغسطس/آب في جزيرة سان نيكولاس في كاليفورنيا.

يذكر بأن معاهدة عدم الانتشار توقفت عن العمل بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية في 2 أغسطس/آب، لتنسحب روسيا لاحقا من الاتفاق.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أكثر من مرة على انتهاك الجانب الأمريكي للاتفاقية منذ عام 1999، عندما بدأوا بإجراء اختبارات لطائرات مقاتلة من دون طيار "درون"، على غرار صواريخ "كروز" البرية المحظورة.