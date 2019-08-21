واشنطن توافق على مبيعات "إف 16" لتايوان رغم احتجاج بكين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع مقاتلات من طراز "أف-16" إلى تايوان بقيمة 8 مليارات دولار، رغم احتجاج الصين على هذه الصفقة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، ببيع المعدات العسكرية إلى دول أجنبية، من ضمنها مقاتلات أف-16 سي/دي 70، والمعدات والبرامج ذات الصلة بقيمة تقدر بـ 8 مليارات دولار".

وكانت الإدارة الأمريكية أرسلت وثائق حول صفقة مع تايوان إلى الكونغرس من أجل "المراجعة والموافقة غير الرسميين"، بحسب موقع "ذي درايف".

ومن المتوقع أن السبب "غير الرسمي" وراء الصفقة، هو استخدامها في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا أو أن الصفقة ستتم دون دعاية واسعة.

وفي حال وافق الكونغرس، تايوان ستحصل على 66 مقاتلة "F-16V"، بحسب بيانات غير رسمية، ويمكن أن تبلغ تكلفة العقد 8 مليار دولار بما في ذلك ثمن الأسلحة وخدمات الصيانة.

هذا أعلنت الصين السبت أنها قدمت احتجاجا رسميا للولايات المتحدة الأمريكية بشأن بيع أسلحة إلى تايوان.