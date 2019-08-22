إيران تكشف عن نظام صاروخي محلي جديد

كشفت وسائل إعلام إيران​ية رسمية، اليوم الخميس، عن نظام صاروخي إيراني متنقل وبعيد المدى تم تصنيعه محليا بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قام بإزاحة الستار عن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الايرانية "باور 373" .

In a #ceremony on Thursday, 22 August on the occasion of National Day of the #Defense Industry, president #Rouhani visits different parts of the Iranian home-made defense system “Bavar-373” which is more capable of #Russian made S-300 system. #iranpress pic.twitter.com/fFJdHvkJpR — Iranpressnewsagency (@iranpress_news) August 22, 2019

‭ ‬كما عرض التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس ​حسن روحاني​ وهو يحضر مراسم الكشف عن النظام الصاروخي بافار-373 والذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه منافس للنظام الصاروخي الروسي إس-300.

#BREAKING : #IRAN has unveiled "Bavar-373" anti-aircraft missile system, developed in #Iran. The maximum range of target interception is 200 km, altitude - 27 km. The complex uses Sayyad-4 rockets. pic.twitter.com/HTKo34w4g1 — Conflict Intelligence Network 🌐 🇮🇳 (@ConflictTeam) August 22, 2019

وذكرت الوكالة الإيرانية أن منظومة باور "373" الإيرانية المحلية الصنع قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في وقت واحد، كما أنها قادرة على كشف وتحديد 100 هدف في آن واحد وجدولة أولوية التصدي لها.