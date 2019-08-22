إيران تكشف عن نظام صاروخي محلي جديد

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قام بإزاحة الستار عن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الايرانية "باور 373" .
In a #ceremony on Thursday, 22 August on the occasion of National Day of the #Defense Industry, president #Rouhani visits different parts of the Iranian home-made defense system “Bavar-373” which is more capable of #Russian made S-300 system. #iranpress pic.twitter.com/fFJdHvkJpR— Iranpressnewsagency (@iranpress_news) August 22, 2019
كما عرض التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس حسن روحاني وهو يحضر مراسم الكشف عن النظام الصاروخي بافار-373 والذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه منافس للنظام الصاروخي الروسي إس-300.
#BREAKING : #IRAN has unveiled "Bavar-373" anti-aircraft missile system, developed in #Iran. The maximum range of target interception is 200 km, altitude - 27 km. The complex uses Sayyad-4 rockets. pic.twitter.com/HTKo34w4g1— Conflict Intelligence Network 🌐 🇮🇳 (@ConflictTeam) August 22, 2019
وذكرت الوكالة الإيرانية أن منظومة باور "373" الإيرانية المحلية الصنع قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في وقت واحد، كما أنها قادرة على كشف وتحديد 100 هدف في آن واحد وجدولة أولوية التصدي لها.
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