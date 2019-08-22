الجيش الأذربيجاني يكشف سبب تحطم مقاتلة "ميغ 29"  

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، أن تحطم مقاتلة "ميغ 29"، التابعة لسلاح الجو الاأذربيجاني، في يوليو / تموز، كان بسبب اصطدامها مع سرب طيور فوق بحر قزوين.

باكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة، اليوم الخميس 22 أغسطس / آب: "أظهرت دراسة "الصندوق الأسود" أنه قبل الحادثة، اصطدمت الطائرة بجسم غريب (طائر أو سرب طيور) في الجو".

وأوضحت الوزارة أن المعلومات المأخوذة من مسجل الرحلة (الصندوق الأسود) للطائرة تمت دراستها وتحليلها من قبل الخبراء.

وتحطمت طائرة "ميغ 29" التابعة للقوات الجوية لسلاح الجو الأذربيجاني، يوم 24 يوليو/تموز، خلال رحلة تدريب ليلية فوق بحر قزوين،.

وأضافت الوزارة: "أظهرت دراسة أسباب الحادث، أنه قبل سقوط الطائرة العسكرية في بحر قزوين، اصطدمت "ميغ 29 " في الجو بجسم غريب ما أسفر عن إصابة الطيار بجروح".

وتابعت: "بناء على بيانات الصندوق الأسود، اتضح أنه من أجل منع وقوع الحادث حاول الطيار استعادة السيطرة على الطائرة، لكن إصابته البالغة التي تعرض لها جعلت ذلك مستحيلا، ما أدى إلى تحطم المقاتلة العسكرية".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، أن متخصصين من البحرية عثروا على أجزاء جديدة من حطام طائرة "ميغ – 29" المتحطمة التابعة للقوات الجوية الأذربيجانية.