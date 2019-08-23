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13:06 23 أغسطس/ أب 2019
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    شاحنة عسكرية إيرانية تحمل أجزاءًا من منظومة الصواريخ الدفاعية S-200 خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.

    "باور 373"... لماذا اختارت إيران هذا الاسم لـ"أهم سلاح في تاريخها"

    © AFP 2019 / Atta Kenare
    رصد عسكري
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    روّجت وسائل الإعلام الإيرانية، خلال الساعات الماضية، منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باور 373 "، كأهم وأعقد مشروع دفاعي في تاريخ إيران.

    وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية إنه سيتم تزويد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني بهذه المنظومة الدفاعية "التي تعد أهم منظومة دفاعية محلية الصنع وأعقد مشروع دفاعي في تاريخ إيران".

    وبحسب الوكالة، فقد "نجح مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني إلى جانب وزارة الدفاع في صناعة المنظومة خلال أقل من 10 سنوات داخل البلاد".

    وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال أثناء مراسم إزاحة الستار عن المنظومة الجديدة، أمس الخميس، إن هذه المنظومة متطورة أكثر من منظومة "إس-300" وقريبة من منظومة "إس-400" الروسية.

    وقال رئيس مؤسسة الصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع الإيرانية، العميد شهرام شاهرخ، إن منظومة "باور 373" التي أزيح الستار عنها قبل ساعات، أفضل من منظومة "باتريوت" الأمريكية.

    وأضاف شهرام في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الإيراني مساء الخميس، إنه تم تصميم وتصنيع هذه المنظومة وفقا لاحتياجات البلاد للدفاع ذات المدى عالي المستوى.

    وتابع:

    بسبب التهديدات المتزايدة، كنا بحاجة إلى منظومة أقوى من "إس 300"، لذلك تم تصميم وتصنيع منظومة "باور 373"، فهذه المنظومة أكثر قدرة على تعقب واكتشاف الهدف ومدى الاشتباك والقدرة القتالية مقارنة مع منظومة "إس 300".

    وأوضح أنها منظومة ضخمة ولديها منظومات فرعية متحركة، ولديها رادار بحث مداه أكثر من 320 كلم، إضافة إلى رادار تعقب يصل مداه إلى أكثر من 250 كلم ويتعقب الهدف بدقة عالية، كما لديها أكثر من 6000 عنصر (عيون مركبة)، كل منها عبارة عن رادار، وتستخدم لمواجهة الصواريخ الباليستية.

    سبب التسمية

    صنِّعت هذه المنظومة تزامنا مع مولد رسول الإسلام محمد، فقد تم تسميتها بالرقم 373 وهو حساب الحروف الأبجدية لاسم الرسول، وكلمة باور (تعني الإيمان بالعربية) تبركا بكلام قائد الثورة بشأن الثقة بالنفس، وفقا لكلام العميد شهرام.

    وبحسب وكالة مهر الإيرانية، فإن "باور 373" قادرة على اعتراض وتدمير مختلف أنواع الأهداف الجوية وتحظى بعدة مميزات منها: الحد الأعلى لمدى الكشف عن الأهداف 320 كم، والحد الأعلى لمدى اعتراض الأهداف 260 كم، والحد الأعلى لمدى الاشتباك 200 كم، والحد الأعلى لارتفاع الاشتباك 27 كم،.

    كما تتميز بالقدرة على الكشف المتزامن للأهداف بواقع 300 هدف، والقدرة على الاعتراض المتزامن للأهداف بواقع 60 هدفا، والقدرة على الاشتباك المتزامن مع الأهداف بواقع 6 أهداف.

    من جهته، قال العميد قاسم تقي زادة، إن المنظومات الإيرانية الجديدة لا شبيه لها في العالم وهي ليست هندسة عكسية أو استنساخا عن أي منظومة أجنبية بل خاصة ومحلية بامتياز، بحسب وكالة تسنيم.

    وتابع "قمنا بتصنيع أسلحة فعالة وسلمناها للقوات المسلحة ونحن اليوم من يدير المشهد وأثبتنا ذلك في الميدان".

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    الصناعات العسكرية, الأهواز
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