عرض منظومة رادار جديدة في "ماكس-2019"

ستقدم شركة "رادار إم إم إس" سلسلة محدثة من أنظمة الرادار لأغراض مختلفة، وكذلك منظومة البحث والتصويب في الطائرات "كاساتكا-إيه".

وقالت الشركة: "تعتمد المنظومة على الذكاء الاصطناعي. يمكن تهيئتها لمهام محددة ومجموعة واسعة من الطائرات الحاملة للكشف عن الأهداف السطحية وتحت الماء والجوية، والقيان بعمليات المراقبة والبحث والإنقاذ، وكذلك توفير الأمن للمنطقة الاقتصادية البحرية".

وكذلك سيتم عرض أنظمة روبوتية مختلفة: طائرة مسيرة "بريز"، بي في سي في تي 500. وستقدم لأول مرة طوف الإنقاذ القابل للنفخ الروبوتي "أفرورا".

من بين الابتكارات العسكرية التي ستعرض في معرض الطيران والفضاء الدولي الذي سيقام من 27 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول في ضواحي موسكو "ماكس-2019"، أيضا المقاتلة من الجيل الخامس "سو-57"، تم توقيع عقد لتوريد مجموعة من هذه الطائرات مع وزارة الدفاع الروسية في يونيو حزيران 2019. سيتم عرضها لأول مرة في الموقع الثابت للمعرض الجوي، وسيشارك في برنامج الطيران. وفي MAX-2019 ستعرض المقاتلة المتعددة المهام من 4 ++ "ميغ-35".

كما سيكون من أهم المعروضات في الجزء العسكري في المعرض الروسي "ماكس-2019" مقاتلات الجيل الخامس"سو-57إي" نسخة التصدير.