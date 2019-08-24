كوبا تحول الدبابات السوفيتية الأسطورية إلى أنظمة دفاع جوي.. صورة

حصلت الدبابات السوفيتية تي-34 وتي-55 الأسطورية على حياة ثانية، حيث قام الجيش الكوبي بتحويلها إلى أنظمة للدفاع الجوي ومدافع ذاتية الدفع.

وبالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي فقد أظهرت التجارب الأخيرة خلال خوض الحروب، فإنه من الأفضل أن تكون منصات الإطلاق ومحطات الرادار المستخدمة في القتال متحركة قدر الإمكان.

ففي ظرووف الحرب الحديثة سيكون من السهل اكتشاف وتدمير الأنظمة الثابتة وغير المتنقلة.

ولا تزال كوبا تستخدم المنظومات الصاروخية السوفيتية القديمة "إس-125" و"إس-75"، والتي تم استخدامها لتسليح الدبابات "تي-55".

ولا توجد بيانات حول ما إذا تم الانتهاء من تطوير أنظمة الدفاع الجوية الالكترونية، ولكن من المؤكد الآن أن لديهم الفرصة لتغيير مواقفهم بسرعة والعمل في مناطق مختلفة.