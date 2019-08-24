كوبا تحول الدبابات السوفيتية الأسطورية إلى أنظمة دفاع جوي.. صورة

وبالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي فقد أظهرت التجارب الأخيرة خلال خوض الحروب، فإنه من الأفضل أن تكون منصات الإطلاق ومحطات الرادار المستخدمة في القتال متحركة قدر الإمكان.
Updated and reuploaded: Cuban Fighting Vehicles https://t.co/L8fOit7xgP pic.twitter.com/mlSiDy7zrM— Oryx (@oryxspioenkop) August 22, 2019
ففي ظرووف الحرب الحديثة سيكون من السهل اكتشاف وتدمير الأنظمة الثابتة وغير المتنقلة.
ولا تزال كوبا تستخدم المنظومات الصاروخية السوفيتية القديمة "إس-125" و"إس-75"، والتي تم استخدامها لتسليح الدبابات "تي-55".
ولا توجد بيانات حول ما إذا تم الانتهاء من تطوير أنظمة الدفاع الجوية الالكترونية، ولكن من المؤكد الآن أن لديهم الفرصة لتغيير مواقفهم بسرعة والعمل في مناطق مختلفة.
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