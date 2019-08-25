طيار روسي: لا أنصح لأي شخص بأن يشعر بقوة المقاتلة سو-57

وقال الطيار في مقابلة مع صحيفة "زفيزدا"، "بالإضافة إلى تقنية التخفي من مختلف أطوال الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الرادار، تتمتع الطائرة بقدرة فائقة على تحمل هجمات العدو بسرعات تفوق سرعة الصوت دون الحاجة للتزود بالوقود، كما إن الطائرة متعددة الأغراض ويمكنها تدمير الأهداف الجوية وعلى الأرض وعلى سطح الماء".

وأضاف الطيار أن صفات الطيارين الروس يجب أن تؤخذ أيضًا في الاعتبار، لا سيما لجرأتهم وإتقانهم، قائلا، "إذا نجح طيارونا في أداء معجزات حقيقية معلى طائرات من الخشب في الحرب العالمية، تخيلوا ما يمكنهم فعله على مثل هذه الطائرة! لا أنصح أي شخص أن يشعر بقوة طائرة سو-57 الروسية على جلده!".

وأشار فاشوك أيضا إلى أن العمل على زيادة القدرات القتالية للمقاتلة الروسية الجديدة مستمرة بلا هوادة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أنه يتوقع أن يكون لدى روسيا 76 مقاتلة من الجيل الخامس بحلول عام 2028.

وتوجد حاليا 10 طائرات من طراز "سو-57" في التشغيل التجريبي، يتم اختبارها في الجو وعلى الأرض. وبحلول نهاية عام 2020، سيكون لدى وزارة الدفاع 12 طائرة من هذا النوع.

والجدير بالذكر أن "سوخوي-57" (باك أف إي) هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، شرعت شركة "سوخوي" في تطويرها منذ عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. وهي مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماماً، وقامت بالطلعة الأولى عام 2010.