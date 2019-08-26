مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة الجنوبية الروسية

انطلقت في المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، اليوم الاثنين، مناورات ثنائية واسعة النطاق يشارك فيها 8.2 ألف عسكري .

سبوتنيك -موسكو. وقال ممثل المكتب الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية للصحفيين: "لقد انطلقت في المنطقة العسكرية الجنوبية تحت قيادة قائد قوات المنطقة الفريق أول الكسندر دفورنيكوف، مناورات ثنائية واسعة النطاق تشارك فيها الوحدات والتشكيلات التابعة لكل من الجيش الثامن والجيش التاسع والأربعين والجيش الثامن والخمسين للقوات المشتركة والقوات الجوية والدفاع الجوي، بالإضافة إلى القوات التابعة لأسطول البحر الأسود وأسطول بحر قزوين".

وتهدف المناورات إلى التدريب على الاستخدام القتالي لتجمعات القوات المشتركة لصالح ضمان الأمن العسكري لحدود روسيا الجنوبية الدولية.

وتجري المناورات في 12 ميدان تدريب تابع للقوات البرية والجوية والبحرية والتي تقع في أراضي مقاطعات روستوف وفولغوغراد وأستراخان وإقليمي ستافروبول وكراسنودار بالإضافة إلى جمهورية القرم.

ويذكر أيضا أن العمليات التكتيكية لهذه المناورات سيشارك في تنفيذها 8.2 ألف عسكري وأكثر من 2.5 ألف قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك حوالي 30 طائرة وأكثر من 60 مروحية وأكثر من 100 دبابة بالإضافة إلى السفن التابعة لأسطول البحر الأسود وأسطول بحر قزوين.